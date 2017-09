Samsung Galaxy Note8 disponibile in Italia

Il nuovo Samsung Galaxy Note8 è arrivato oggi in Italia, dopo che era stato disponibile in pre-order dalla presentazione che si è tenuta a New York il 23 agosto.

Grazie alle novità introdotte su Note8 e alla possibilità di ricevere in bundle l’innovativa Samsung DeX, i pre-ordini del nuovo smartphone Samsung sono stati superiori di oltre il 60% rispetto allo scorso anno, con numeri interessanti non solo per la colorazione Midnight Black, più vicina storicamente al gusto dei consumatori italiani e scelta nella maggior parte dei casi, ma anche per la più accattivante Maple Gold, che in molti hanno preferito perché consente di risaltare in ogni occasione, anche le più mondane.

Il nuovo smartphone Samsung è caratterizzato da un design già iconico e da nuovi servizi che offrono nuove modalità per vivere il proprio mondo. Se l’ampio Infinity Display del Galaxy Note8 è pensato per garantire la massima ergonomia, la S Pen consente di comunicare in maniera ancora più personale, e la miglior fotocamera per smartphone mai realizzata da Samsung aiuta a scattare foto straordinarie.

Il Note8 presenta le caratteristiche fondamentali della gamma Galaxy, come resistenza ad acqua e polvere grazie alla certificazione IP68 sia per il dispositivo sia per la S Pen, ricarica rapida e wireless e supporto per MicroSD fino a 256GB per espandere i 64GB di memoria integrata oppure, per una maggiore flessibilità, per una seconda scheda SIM.

L’Always On Display, inoltre, non solo consente di visualizzare l'ora o le notifiche quando lo schermo è in standby, ma anche di prendere velocemente appunti utilizzando la S Pen, per poi convertirli in note vere e proprie grazie a Always On Memo.

L’Infinity Display Super AMOLED Quad HD+ da 6,3 pollici consente di avere un margine di visione più ampio, e quindi con una maggiore comodità di utilizzo. Con più spazio per guardare, leggere e disegnare. Galaxy Note8 è lo smartphone perfetto per il multitasking, oggi la nuova funzionalità “Unisci App” consente di creare una coppia personalizzata di app sul pannello Edge e di avviare due app contemporaneamente con la massima semplicità, sfruttando tutta la potenza offerta dai 6 GB di RAM e l’eccellente processore OctaCore Samsung da 10 nm.

Note8 è dotato di due fotocamere posteriori da 12 MP con tecnologia OIS (Optical Image Stabilization), che consente di scattare immagini ancora più nitide e stabili, in qualsiasi situazione. La funzionalità “Messa a fuoco live” di Galaxy Note8 consente di regolare l’effetto di sfocatura dello sfondo in modalità di anteprima e dopo lo scatto, mentre con la modalità “Acquisizione Doppia” entrambe le fotocamere posteriori scattano contemporaneamente, dando la possibilità di avere uno scatto ravvicinato con il teleobiettivo e uno scatto grandangolare che mostra l’intero sfondo. Galaxy Note8 è inoltre dotato di una fotocamera anteriore da 8 MP con Smart Auto Focus, per la massima nitidezza per i selfie e le videochiamate.

Note8 è disponibile al prezzo di €999, nelle colorazioni Midnight Black e Maple Gold.

Chi sta già pensando di scegliere uno dei nuovi dispositivi Samsung Galaxy ha un ulteriore motivo per farlo: grazie alla supervalutazione dei propri smartphone, gli utenti che passeranno a Samsung scegliendo uno dei device top di gamma della famiglia Galaxy (Note8, S8 o S8+) entro l’8 ottobre, potranno ottenere una valutazione del proprio smartphone usato fino a €600 a seconda del modello.

Tutte le informazioni, comprese la lista dei modelli ritirabili e le modalità di partecipazione, sono disponibili QUI.