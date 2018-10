Il nuovo Samsung Galaxy A9 è destinato a essere ricordato come il primo smartphone con la quadrupla fotocamera posteriore.

L’uso di più sensori non è certo una novità, tuttavia è la prima volta che se ne vedono 4 assieme. Non sembra però sia un punto di arrivo quanto invece un’evoluzione di un nuovo trend tecnologico che, stando ai rumour, potrebbe portare entro breve a vedere anche un numero maggiore di ottiche in un unico telefono.

D’altra parte, la sezione fotografica è diventata un elemento fondamentale in un smartphone che ogni possibile fattore di distinzione viene sfruttato al meglio.

E così ha fatto Samsung con il suo A9, avendo in mente un chiaro obiettivo: consentire scatti sempre ottimali.

Galaxy A9, un obiettivo per ogni necessità

Ecco quindi arrivare una fotocamera con quattro obiettivi per, come dice l’azienda, “offrire prospettive illimitate per dare sfogo alla creatività per scattare, creare e condividere immagini mozzafiato”.

Così, si può usare lo zoom ottico 2x per scatti più dettagliati, usare l’obiettivo ultra-grandangolare per catturare non solo il soggetto ma tutto il panorama, avvalersi dell'obiettivo di profondità da 5MP per ottenere un effetto bokeh (lo sfocato attorno al soggetto) e impiegare l’obiettivo principale da 24 MP per realizzare splendide foto in qualunque momento della giornata e con qualunque condizione di luce.

Completano il comparto fotografico strumenti come Ottimizzatore Scene, grazie al quale la fotocamera intelligente è in grado di riconoscere in automatico la scena inquadrata per ottimizzare istantaneamente la qualità dell'immagine, e la Rilevazione Difetti, per scatti sempre perfetti.

Dotazione hardware di tutto rispetto

Dal punto di vista dell’hardware, il Galaxy A9 integra 6 GB di RAM, e usa un processore Octa Core con 128 GB di memoria interna, espandibili fino a 512 GB. La batteria è da 3.800 mAh.

Il nuovo Galaxy A9 al lancio, che avverrà il prossimo mese di novembre, avrà già in dotazione funzionalità quali Bixby, Samsung Pay e Samsung Health, oltre a numerose funzionalità per il multitasking, come Unisci App.

In vendita a 629 euro, Galaxy A9 sarà disponibile in tre colorazioni Caviar Black, Lemonade Blue e Bubblegum Pink, con un design ergonomico pensato per adattarsi alla mano e con una parte posteriore arrotondata in 3D Glass.

Di seguito le specifiche di Samsung Galaxy A9

Galaxy A9 Schermo Super AMOLED Full HD+ da 6,3”, 1080x2220 Fotocamera Posteriore: quadrupla fotocamera - Fotocamera principale: 24 MP AF, F1.7 - Teleobiettivo: zoom ottico 2X, 10 MP AF, F2.4 - Ultra-grandangolo: 120°, 8 MP, F2.4 - Profondità di campo: 5 MP, F2.2 Frontale: 24 MP, F2.0 Corpo 162,5 x 77 x 7,8 mm, 183 g Processore Octa Core Qualcomm SDM660 (Quad Core 2,2 GHz + Quad Core 1,8 GHz) Memoria[1] 6 GB di RAM, 128 GB + slot MicroSD (fino a 512 GB) Batteria 3,800 mAh (valore tipico) Sistema operativo Android 8.0 (Oreo) Rete 3 CA, LTE cat. 9 Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), VHT80 MIMO, Bluetooth® v 5.0 (LE fino a 2 Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, posizione (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*) *La copertura per Galileo e BeiDou può essere limitata. Pagamento Samsung Pay (NFC) Sensore Accelerometro, sensore di impronte digitali, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di prossimità, sensore di luce RGB Audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA Video MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA

[1] Lo spazio di archiviazione effettivamente disponibile può variare a seconda del software preinstallato.