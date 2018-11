Exynos 9 Series 9820 è l’ultima realizzazione Samsung in materia di processori per ambiti applicativi mobili premium. In particolare, il processore Exynos 9820 è attrezzato per le applicazioni di intelligenza artificiale on-device.

Il processore Exynos 9 Series 9820 è equipaggiato con una CPU custom di quarta generazione. È inoltre dotato di un modem LTE Advanced Pro da 2.0 gigabit al secondo (Gbps). Ed è fornito di una neural processing unit (NPU) evoluta integrata, per i task legati all’intelligenza artificiale.

Intelligenza artificiale mobile, con Exynos 9820

Nell’era in cui la user experience è potenziata dal machine learning e dall’intelligenza artificiale, è quest’ultima naturalmente la caratteristica di spicco. Il processore Exynos 9820 sfodera la ”potenza intelligente” grazie all’acceleratore hardware d’intelligenza artificiale, l’unità NPU. Questa esegue le attività legate all’intelligenza artificiale con velocità circa sette volte superiore, rispetto al predecessore.

L’unità NPU consente di eseguire direttamente sul dispositivo l'elaborazione correlata all’intelligenza artificiale. Rispetto a basarsi su un server, ciò garantisce prestazioni maggiori e una migliore protezione delle informazioni personali. L'unità NPU abilita una serie di funzionalità avanzate per la fotocamera, la realtà aumentata o virtuale e altro.

CPU e GPU di Exynos 9820

Exynos 9820 porta con sé un’architettura riprogettata e migliorata. La CPU è costituita da due core custom per la massima potenza di elaborazione. A questi sono abbinati due core Cortex-A75 e quattro core Cortex-A55 ottimizzati per una maggiore efficienza. L’architettura tri-cluster fa affidamento su un task scheduler intelligente per sfruttare al meglio e in modo efficiente gli otto core.

Le prestazioni, afferma Samsung, sono migliorate del 20% nella performance single core o del 40% nell’efficienza energetica, rispetto al predecessore. Anche la performance multi-core è aumentata di circa il 15 percento.

Il nuovo processore mobile di Samsung integra inoltre l’ultima GPU Mali-G76. Grazie a questa, rispetto all’Exynos 9810, l’Exynos 9820 offre un aumento delle prestazioni del 40% o un risparmio energetico del 35%.

Rete e multimedia

Il modem LTE-Advanced Pro di Exynos 9820 offre velocità di trasmissione downlink di 2.0 Gbps con la carrier aggregation 8x, e 316 Mbps in uplink.

Per quanto riguarda le funzionalità multimediali, il codec multiformato (MFC) di Exynos 9820 supporta la codifica e la decodifica di video 4K UHD a 150 fps.

Per ciò che concerne la disponibilità, Samsung informa che la produzione di massa è attesa entro la fine di quest'anno.

Maggiori informazioni sulla gamma Samsung Exynos sono disponibili a questo indirizzo.