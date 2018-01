Samsung Electronics potenzia gli SSD portatili

Samsung Electronics ha presentato le unità SSD (Solid State Drive) 860 PRO e 860 EVO, ultime arrivate della linea di dispositivi con interfaccia SATA dell’azienda.

I prodotti sono rivolti agli utenti che hanno bisogno di velocità e affidabilità in ogni situazione, dall’elaborazione quotidiana ai carichi di lavoro elevati e ad operazioni grafiche intensive.

Sulla scia delle unità 850 PRO e 850 EVO, primi SSD con tecnologia V-NAND, i modelli 860 PRO e 860 EVO garantiscono prestazioni elevate per le unità SSD SATA, offrendo miglioramenti a livello di velocità, affidabilità, compatibilità e capacità.

Con l’aumentare delle dimensioni dei file dovuto alla sempre maggiore diffusione di foto ad alta risoluzione e video 4K, l’esigenza di trasferimenti dati più veloci e di prestazioni elevate per un tempo più lungo è diventata fondamentale per gli utenti.

Per rispondere a questa necessità, Samsung 860 PRO e 860 EVO supportano velocità fino a 560 MB/s in lettura e 530 MB/s in scrittura e offrono un’affidabilità senza confronti, con una garanzia limitata aggiornata di cinque anni o fino a 4.800 byte totali scritti (TBW) per 860 PRO e fino a 2.400 TBW per 860 EVO.

Il nuovo controller MJX consente inoltre una comunicazione più veloce con il sistema host ed è sufficientemente potente da gestire l’archiviazione delle workstation, migliorando al tempo stesso la compatibilità con il sistema operativo Linux.

L’unità 860 PRO è disponibile con capacità da 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB, con il modello da 4 TB viene supportata un’archiviazione fino a 114 ore e 30 minuti di video 4K Ultra HD. Le SSD 860 PRO sono disponibili con un fattore di forma da 2,5 pollici ampiamente compatibile, ideale per PC, laptop, workstation e NAS.

L’unità 860 EVO, invece, è disponibile con capacità di archiviazione da 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB in un formato da 2,5 pollici per PC e laptop, oltre che nei form factor mSATA e M.2 per i notebook ultrasottili.

Queste SSD permettono di sostenere il massimo della velocita’ di scrittura per un tempo fino a sei volte superiore rispetto al modello precedente, grazie alla tecnologia Intelligent TurboWrite con velocità di lettura e scrittura fino a 550 MB/s e 520 MB/s rispettivamente.

Le unità SSD 860 PRO e 860 EVO sono disponibili da questo mese a partire dal prezzo di vendita consigliato, rispettivamente, 159,26 e 113,99 euro.