Samsung Electronics vara il Printing App Center 2.0

Samsung Electronics ha presentato il suo nuovo Printing App Center 2.0, una piattaforma con nuove funzionalità che permettono agli utenti della stampa professionale di organizzare le loro app e confrontarsi direttamente con gli sviluppatori.

Il Printing App Center è un sito web destinato agli utenti dello Smart UX Center, un ecosistema aperto basato su Android che ottimizza le stampanti con le funzionalità solite di smartphone e tablet. Il Printing App Center permette agli utenti di scaricare applicazioni e widget ideati per la stampa, consentendo di personalizzare il proprio dispositivo di stampa.

Fra le caratteristiche, My Catalog è una funzione semplice da utilizzare che permette ai rivenditori di creare liste di app e widget Smart UX raccomandati all’interno dei cataloghi ideati per i bisogni dei loro clienti aziendali

Smart Cafe è una piattaforma di comunicazione che permette ai rivenditori, agli sviluppatori di app e agli utenti finali di stare in contatto gli uni con gli altri. La piattaforma mette i rivenditori e i clienti in condizione di inviare richieste dirette agli sviluppatori delle app e ricevere risposte e soluzioni tempestivamente. Inoltre, la piattaforma fornisce anche aggiornamenti e le ultime news relative alle App Smart UX.

Interactive Verification & Validation (V&V) è una pagina che permette agli sviluppatori di controllare lo status delle app sviluppate durante il test di verifica & validazione. L’informazione viene fornita in modo immediato e semplice, e mette gli sviluppatori nella condizione di poter monitorare lo stato di utilizzo delle app registrate.

Altre funzioni aggiuntive, come i filtri per le ricerche, sono state aggiunte per aiutare a migliorare l’esperienza d’uso e le funzionalità del sito.

Printing App Center 2.0 darà agli utenti, agli sviluppatori e ai partner ulteriori opportunità per creare app e migliorare ulteriormente l’esperienza di stampa, ha dichiarato Giusi Garrano, Printing Business Unit Manager di Samsung Electronics Italia, per la quale questo aggiornamento renderà ancora più semplice per lo Smart UX Center far fronte alle necessità dei clienti e migliorare la produttività dell’ambiente smart.