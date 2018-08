Samsung prepara il lancio di due nuove linee di Tv 8K

Per inaugurare alla grande la nuova era della tecnologia 8K, Samsung ha annunciato la prossima disponibilità di ben due gamme di Tv QLED 8K.

Secondo quanto riporta Forbes, all’evento QLED And Advanced Display 2018 che si è tenuto a Los Angeles, la società coreana ha anticipato l’annuncio ufficiale nei prossimi mesi appunto di due linee di Tv 8K.

Annuncio che con tutta probabilità verrà fatto in occasione dell’Ifa di Berlino che inizierà il 29 agosto prossimo. E addirittura la prima delle due gamme potrebbe essere messa in vendita immediatamente dopo la fiera berlinese, mentre la seconda dovrebbe arrivare nel 2019.

Al momento non si conoscono molti dettagli riguardo i nuovi Tv Samsung 8K. Si sa solo che il primo lotto comprenderà modelli con schermi da 65”, 72” e 82”. Nel 2019 dovrebbe poi arrivare anche un 98”. Tutti avranno frequenza di refresh di 120 Hz.

Riguardo la gamma prevista per il 2019, dovrebbe prevedere Tv da 65” e 75” con refresh da 60 Hz. Le caratteristiche farebbero pensare che la prima linea sia composta da prodotti premium mentre la seconda da apparecchi più “economici”.

Oltre gli 8K, tante nuove tecnologie

Le dichiarazioni di Samsung sono arrivate a margine di una presentazione sulle nuove tecnologie che la società sta sviluppando per le proprie Tv. Tra queste ci sono tecniche volte a ridurre la limitazione della visione spaziale tipica dei tradizionali LCD, la copertura colore BT.2020, il nuovo HDR Next Gen (costruito attorno a 4.000 nits di luminosità) e sistemi per aumentare la luminosità degli schermi 8K.

È però molto poco probabile che i primi TV Samsung 8K utilizzino da subito le nuove tecnologie presentate a Los Angeles. Tuttavia, la conoscenza di ogni dettaglio ufficiale è rimandata di un paio di mesi, al prossimo Ifa.