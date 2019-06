Nel lanciare i nuovi portatili Notebook 7 e Notebook 7 Force, Samsung utilizza tre termini riassuntivi, potenza, velocità e stile.

Partendo dall’ultimo connotato, lo stile, l’azienda sudcoreana sottolinea l’eleganza dei nuovi dispositivi caratterizzati da un design compatto e raffinato, combinato alla solidità costruttiva, che avvicina idealmente l'offerta a quella dei Macbook Pro di Apple.

Il modello Notebook 7, sottile e votato alla portabilità, presenta un display quasi senza cornice e offre funzionalità di usabilità e caratteristiche di comfort che lo rendono ideale per l'uso quotidiano.

Il modello Notebook 7 Force è invece ideato più per i creatori di contenuti e per gli utenti che desiderano prestazioni superiori dal proprio Pc. Questo è dotato di grafica di nuova generazione e di storage espandibile.

Samsung Notebook 7

Il Samsung Notebook 7 è disponibile nei modelli da 13” e 15” e presenta un display Full HD in vetro e un corpo sottile, che facilita il trasporto ovunque sia necessario.

Il display del dispositivo offre un elevato rapporto screen-to-body e cornici appena visibili, per un'esperienza visiva confortevole e gratificante, che sia per guardare un film durante il giorno o per lavorare fino a tarda ora.

Il supporto WiFi 802.11ac Wave 2 consente di trasferire file di grandi dimensioni in modo veloce, ad esempio per scaricare pesanti file di lavoro o per eseguire lo streaming video senza buffering.

Inoltre, il comparto sonoro prevede il supporto audio Dolby Atmos, mentre uno slot SSD aggiuntivo offre l’opzione di aumentare lo spazio di archiviazione.

Samsung Notebook 7 Force

Il Samsung Notebook 7 Force è ideato all’insegna della potenza e delle prestazioni adeguate per i creatori di contenuti.

L’azienda cita task quali il video editing, ma anche attività di intrattenimento quali lo streaming di film in alta risoluzione o persino il gaming.

Notebook 7 Force offre l’ultima scheda grafica GeForce GTX 1650 di Nvidia, che consente di raggiungere velocità fino al 70% superiori rispetto alla GTX della generazione precedente.

Oltre al Gigabit WiFi, Notebook 7 Force offre una varietà di porte, tra cui USB-C, USB 3.0, HDMI 2.0 e un lettore di schede SD.

Nonostante la solida struttura in metallo, Notebook 7 Force misura solo 17,9 mm di spessore, il che lo rende resistente e leggero.

Notebook 7 e Notebook 7 Force, informa Samsung, saranno inizialmente disponibili in Corea e Hong Kong, seguiti da Stati Uniti e Brasile più avanti nel corso del 2019.

Il Notebook 7 può anche essere acquistato in Cina continentale. L’azienda non ha ancora reso noto se e quando la disponibilità sarà estesa ad altri mercati, tra cui l’Europa.