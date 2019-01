È in arrivo la funzionalità di Remote Access sulle Smart TV 2019 di Samsung. La funzione di accesso remoto consente agli utenti di controllare, su schermo e via wireless, i dispositivi connessi. Permette anche di navigare comodamente sul web, accedere a servizi cloud e altro ancora.

Questa nuova funzionalità di Remote Access sarà disponibile sulle linee Smart TV di Samsung a partire dal 2019. La funzione di accesso remoto, spiega l’azienda, offrirà la connettività wireless con Pc, tablet e smartphone.

Samsung non offre al momento dettagli tecnici approfonditi sulla nuova, interessante opzione. Sottolinea solo che gli utenti porranno controllare da remoto programmi e app compatibili attraverso le loro Smart TV Samsung.

Con l'accesso remoto, dispositivi di input quali le tastiere potranno essere collegati a una Smart TV Samsung. Rendendo in tal modo più facile per gli utenti il ​​controllo dei contenuti sullo schermo.

Inoltre, senza la necessità di un cavo HDMI, sarà possibile accedere da remoto a un Pc in un’altra stanza, dalla Tv nel soggiorno. Con la possibilità di svolgere varie attività, tra cui navigare sul web o giocare sullo schermo della Tv utilizzando una tastiera e un mouse connessi.

Accesso remoto targato Samsung, con sicurezza

L’accesso remoto consente agli utenti non solo di visualizzare semplicemente il contenuto su uno schermo più grande. Ma anche di controllare direttamente i dispositivi collegati al televisore, in modo familiare mediante tastiera e mouse. Inoltre, la funzione consente di disporre del servizio di cloud office per accedere ai file direttamente dalla Smart TV.

Remote Access può essere utilizzato ovunque nel mondo grazie a VMware Horizon. Si tratta di una piattaforma di Virtual Desktop Infrastructure (VDI) con cui Samsung, insieme al suo partner VMware, fornisce questa funzione.

L’azienda non ha trascurato di affrontare i problemi di sicurezza legati alla connettività wireless e ai servizi cloud. Samsung ha infatti integrato la sua tecnologia di sicurezza proprietaria Knox nelle funzionalità di accesso remoto.

Knox è incorporata nella linea di Smart TV di Samsung dal 2015. E viene supportata con regolari aggiornamenti del firmware per una protezione continua. Knox, informa Samsung, è stata certificata da Common Criteria per le sue prestazioni di sicurezza. È l'unica soluzione di sicurezza nel settore delle Tv a ricevere questa certificazione.