Samsonite affida la gestione ordini al cloud

Il marchio produttore di valigie sfrutterà anche le innovazioni apportate nella più recente versione del servizio, aggiornando le soluzioni Oracle Retail XStore Point-of-Service e Oracle Retail Customer Engagement.

Samsonite vende i suoi prodotti in oltre 100 paesi fa Asia, Nord America, Europa e America Latina tramite una rete di rivenditori autorizzati, negozi a gestione diretta e online – con numerosi brand globali quali Samsonite, Tumi, American Tourister, Hartmann, High Sierra, Gregory, Speck e Lipault.

Con la nuova funzionalità Samsonite Europe potrà venire incontro ai comportamenti d’acquisto e alle preferenze dei consumatori in molti modi, tra cui la possibilità di ritirare in negozio quanto acquistato online (Bopis – Buy Online Pick Up in Store), la possibiità di ordinare in negozio e di far partire dal negozio la consegna dei prodotti acquistati online (Bosfs - Buy Online Ship From Store).

Oracle Retail Consulting ha lavorato con Samsonite per implementare Order Broker Cloud Service aggiornando allo stesso tempo le soluzioni Oracle Retail Xstore e Oracle Retail Customer Engagement.

Come ha spiegato Dirk de Smyter, IT Director Europe di Samsonite Europe, “Le nostre vendite nel canale diretto continuano a crescere, pertanto vogliamo assicurarci di poter rispondere alle aspettative sempre più alte che i nostri clienti hanno, su tutto l’insieme delle nostre marche e dei nostri canali. Si possono creare nuovi percorsi che ci aiuteranno a convertire in vendite il desiderio di acquisto espresso dal cliente ovunque si manifesti e consegnare il prodotto nel modo che preferisce".