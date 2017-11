Se il salvavita viene controllato con lo smartphone

Per la casa smart, arriva il Salvavita connesso di BTicino. Il dispositivo offre la possibilità del controllo a distanza tramite app ed è un prodotto del programma Eliot (Electricity Internet Of Things), l’offerta BTicino di oggetti connessi. Salvavita connesso è un dispositivo di sicurezza da accoppiare all’interruttore differenziale: grazie al modulo Wi-Fi integrato e all’app dedicata BTicino Power On, il prodotto consente di comandare a distanza l’impianto elettrico della propria abitazione. Può essere inoltre associato sia all’interruttore generale dell’abitazione sia a una singola linea.

Come funziona il Salvavita connesso BTicino

BTicino descrive il funzionamento del Salvavita connesso in questo modo:

1. In caso d’intervento dell’interruttore differenziale, Salvavita connesso verifica lo stato di isolamento dell’impianto elettrico, rilevando la presenza o l’assenza di un guasto permanente.

2. Eseguito il controllo, invia una segnalazione allo smartphone dell’utilizzatore tramite l’applicazione BTicino Power On.

3. Se il guasto rilevato non è permanente, l’utilizzatore può decidere se richiudere a distanza l’interruttore scattato o lasciarlo aperto. In caso contrario (guasto permanente), l’utilizzatore riceve solo la segnalazione senza poter ripristinare l’alimentazione perché le condizioni di sicurezza non sono garantite.

La comunicazione del dispositivo intelligente con lo smartphone avviene tramite la rete locale wireless grazie al modulo Wi-Fi e all’antenna integrati nel Salvavita connesso. Per l’attivazione, è necessario un account attivo per la piattaforma Eliot BTicino.

L’app BTicino Power On è disponibile per iOS e Android ed è scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play. Attraverso l’app e una connessione Internet, il controllo può avvenire anche da remoto tramite il Cloud BTicino.

Il sistema del Salvavita connesso è costituito da un modulo alimentatore, un modulo Wi-Fi e un dispositivo di riarmo non automatico in grado di richiudere l’interruttore differenziale (da acquistare separatamente) al quale viene associato.

