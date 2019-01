Beurer è un marchio attivo ormai da quasi cento anni, dal 1919, nel mercato della salute e del benessere. Offre prodotti in diverse aree, tra le quali: peso, alimentazione, diabete, wellness, sport e lifestyle.

Nonostante la lunga tradizione, l’azienda ha saputo evolvere la propria offerta per mantenerla al passo con i tempi. E quindi: con la tecnologia.

Alcuni prodotti, della famiglia Beurer Connect, sono infatti compatibili con il software gratuito HealthManager. Il software consente di gestire i dati rilevati non solo dall'apparecchio stesso, ma anche da web, Pc e smartphone.

Misuratori di pressione da braccio

Il BM 54 Bluetooth di Beurer è un misuratore di pressione da braccio che si connette allo smartphone tramite Bluetooth. La connessione senza fili consente di trasferire i valori misurati al proprio smartphone.

I valori sono poi disponibili nell’app Beurer HealthManager, compatibile con i dati anche di altri prodotti del marchio. Il BM 54 Bluetooth è anche dotato di un display ampio, che offre una agevole leggibilità dei valori.

Questo modello non è l’unico misuratore di pressione da braccio Beurer in grado di trasmettere i valori misurati mediante Bluetooth. Anzi, ce ne sono diversi nella gamma dell’azienda.

Ad esempio il BM 95 Bluetooth, oltre a questa opzione di connettività, integra due funzioni in un unico apparecchio. Oltre al misuratore di pressione, è dotato anche di uno stick ECG che consente la registrazione della frequenza cardiaca. I dati della misurazione ECG possono essere gestiti mediante l’app Beurer CardioExpert.

Benessere al digitale

Lo snodo principale nella gestione della salute con i prodotti compatibili del marchio è dunque l’app Beurer HealthManager. A seconda del tipo di prodotto e del modelo, la trasmissione avviene via Bluetooth o con il più classico cavo USB. Ed è possibile memorizzare i dati localmente oppure sincronizzarli via cloud tra i vari sistemi: Pc, iOS e Android.

L’azienda ha sottoposto il sistema alla verifica di un ente indipendente, il TÜV Rheinland. Il quale ha per l’appunto certificato l'applicazione web di Beurer HealthManager ai sensi dello standard Protezione e sicurezza dei dati.

Sono diverse i prodotti compatibili con la piattaforma digitale, in varie categorie del catalogo dell’azienda. L’ultimo aggiornamento dell’app Beurer HealthManager ha ad esempio introdotto il supporto per il nuovo prodotto BF 950. Si tratta di una bilancia diagnostica, disponibile in versione bianca e nera, e con supporto Bluetooth.

La bilancia connessa BF 950 misura peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR. Include il calcolo dell'indice di massa corporea e dispone di 8 memorie con riconoscimento automatico dell'utente.