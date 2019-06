Crm digitale: Salesforce acquista Tableau per 15,7 miliardi di dollari

Salesforce e Tableau Software, società specializzata in analisi e visualizzazione dati, hanno raggiunto un accordo in base al quale Salesforce acquisirà Tableau in una transazione all-stock che, al netto della liquidità, ha un valore di 15,7 miliardi di dollari.

Considerata l'entità dell'operazione è ormai chiaro che obiettivo di Salesforce è svolgere un ruolo di primato assoluto nella trasformazione digitale del Crm, consentendo alle aziende di attingere ai dati aziendali e di fare insight dettagliati e precisi per creare customer experience personalizzate.

Salesforce è stata pioniera dell'Intelligenza artificiale nel Crm con Einstein, che fornisce analisi basate su intelligenza artificiale per le vendite e il marketing, e con Customer 360 offre alle aziende una visione completa e intelligente degli utenti clienti su tutti i punti di contatto: vendite, servizi, marketing, commercio.

Abbinando Tableau ad Einstein e Customer 360, Salesforce avrà una piattaforma di analisi e visualizzazione intelligente e intuitiva per ogni reparto e ogni utente in qualsiasi azienda.

Tableau, infatti, ha aperto la strada all'analisi self-service cresndo un'intuitiva piattaforma di analisi che consente alle persone di qualsiasi livello di abilità di lavorare con i dati (è utilizzato da oltre 86.000 realtà in tutto il mondo, fra cui Charles Schwab, Verizon, Schneider Electric, Southwest e Netflix).

A seguito dell'acquisizione, Tableau opererà in modo indipendente con il proprio brand, rimarrà di sede a Seattle, e continuerà a essere guidata dal CEO Adam Selipsky e dall'attuale gruppo dirigente.

Entrambecondividono l'impegno a potenziare le loro comunità, consentendo alle persone di ogni livello di abilità di trasformare le loro attività, le loro carriere e le loro vite attraverso la tecnologia: Salesforce ha una community, in crescita, di oltre 1,4 milioni di persone, mentre quella di Tableau è composta da oltre 1 milione di appassionati di dati.

Le due società hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale Salesforce acquisirà Tableau in una transazione in base alla quale ogni azione ordinaria di Tableau Classe A e Classe B sarà scambiata per 1,103 azioni di azioni ordinarie di Salesforce, a comporre un valore di impresa di 15,7 miliardi (al netto del contante), in base al prezzo medio ponderato del volume finale delle azioni Salesforce del 7 giugno 2019.

La transazione è stata approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società.

Secondo i termini dell'accordo, Salesforce avvierà un'offerta di scambio per l'acquisizione di tutte le azioni in circolazione di Tableau. L'acquisizione di Tableau dovrebbe essere completata durante il terzo trimestre fiscale di Salesforce, entro il 31 ottobre 2019, fatte salve le consuete condizioni di chiusura.