Salesforce aggiunge le funzioni vocali al Crm

Salesforce ha annunciato Einstein Voice, piattaforma di servizi con cui ogni utente sarà in grado di parlare con il Crm Salesforce, aprendo nuove possibilità di lavorare e connettersi con i clienti.

Con Einstein Voice la tecnologia a comando vocale arriva anche sulla piattaforma di Crm offrendo agli utenti la possibilità di parlare con Salesforce attraverso qualsiasi dispositivo.

Con Einstein Voice Assistant, gli utenti potranno aggiornare Salesforce tramite voce. Einstein Voice Assistant rimuoverà le attività amministrative ripetitive come l'immissione dei dati rconsentendo di dettare gli aggiornamenti direttamente nell'app Salesforce Mobile. Così facendo, Einstein Voice Assistant trasformerà automaticamente i dati vocali non strutturati in azioni aggiornando i record Salesforce, informando i membri del team e creando nuove attività. Con Einstein Voice Assistant, gli utenti saranno in grado di aggiornare Salesforce in tempo reale e gestire la propria attività da qualsiasi luogo.

Potranno anche ricevere briefing quotidiani personalizzati: gli utenti di Salesforce potranno iniziare ogni giornata lavorativa con una lettura personalizzata delle principali metriche e priorità di Salesforce tramite il loro assistente vocale preferito. I brief giornalieri potranno essere facilmente configurati dagli amministratori per concentrarsi su ciò che più interessa a ciascun utente business, dal programma del giorno all’aggiornamento delle opportunità più importanti, fino a una panoramica della pipeline del proprio team.

Si potrà anche esplorare le dashboard di Salesforce: i comandi vocali consentiranno agli utenti di individuare rapidamente e facilmente le informazioni critiche di cui hanno bisogno. Invece di aprire e filtrare manualmente le dashboard, gli utenti potranno aprire la dashboard di Einstein Analytics ed entrare nei dettagli grazie semplicemente all’uso della propria voce. Ad esempio, i responsabili delle vendite potranno eseguire le riunioni di revisione della pipeline in modo più semplice, semplicemente chiedendo a Einstein di aprire la dashboard della pipeline per un’area specifica e identificare le migliori offerte a livello locale.

Einstein Voice Bot

Dal momento che Einstein lavora sulla piattaforma Salesforce, i clienti potranno creare i propri bot vocali all’interno di Einstein Bot Platform collegandoli ai dati CRM di Salesforce e integrandoli con smart speaker. Einstein Voice Bots consentirà alle aziende di creare interazioni vocali personalizzate con i propri clienti e dipendenti.

Gli amministratori saranno in grado di creare bot basati sul riconoscimento vocale, potendoli collegare a Salesforce nel giro di pochi click e utilizzarli su Google Assistant e Amazon Alexa. Ad esempio, un autonoleggio potrà sviluppare un Einstein Voice Bot per consentire ai clienti di porre verbalmente domande su come aggiornare la loro prenotazione tramite l’assistente vocale utilizzato. Einstein Voice Bot riuscirà a elaborare le risposte grazie ad articoli con istruzioni presenti su Service Cloud e condividere risposte verbali per aiutare a risolvere il caso del cliente.