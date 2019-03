myTrailhead di Salesforce è la nuova piattaforma per l’apprendimento che consente alle aziende di reinventare la formazione aziendale. La formazione sul lavoro mediante myTrailhead può infatti essere personalizzata secondo il brand e i contenuti dell’azienda.

Entro il 2020, sottolinea Salesforce, le competenze aziendali richieste saranno per il 33% completamente nuove.

myTrailhead nasce dunque per consentire alle aziende di guardare oltre le tradizionali piattaforme di apprendimento. E utilizzare nuovi metodi per coinvolgere e formare i propri dipendenti in maniera altamente personalizzata tramite meccanismi di gamification a ogni livello.

Formazione come fattore di successo dell’azienda

La “quarta rivoluzione industriale” porta con sé un’incredibile ondata di innovazioni e nuove forme tecnologiche, dall’intelligenza artificiale alla robotica. Con la tecnologia che cambia così rapidamente, le aziende devono guardare oltre le tradizionali piattaforme di formazione. Piattaforme che utilizzano un unico standard per tutti. Devono invece cercare nuovi approcci per formare i propri dipendenti in modo personalizzato.

Di fatto, evidenzia Salesforce, la formazione sul posto di lavoro è un comprovato fattore di successo. I dipendenti che dedicano più di cinque ore alla settimana all’apprendimento di nuove competenze sono il 39% più produttivi. Nonché il 47% meno stressati e il 21% più soddisfatti professionalmente.

Tuttavia, la maggior parte delle aziende non ha una cultura della formazione. Si viene così spesso a creare un distacco tra l’organizzazione e i suoi dipendenti. Le aziende hanno quindi la necessità di colmare questa lacuna per avere successo. Concentrandosi di più sulla formazione dei propri dipendenti in ogni fase della loro carriera.

Salesforce myTrailhead rinnova l’apprendimento

myTrailhead di Salesforce è una piattaforma per l’apprendimento personalizzabile e basata sull’esperienza del singolo. Con questa soluzione, le aziende possono personalizzare le funzionalità di Trailhead, la piattaforma di apprendimento online di Salesforce. Personalizzarle con il proprio branding e il proprio tone of voice, in pochi clic.

Tramite le impostazioni guidate, le aziende possono facilmente inserire i contenuti esistenti, inclusi video o presentazioni. Così come creare nuovi contenuti personalizzati o utilizzare il contenuto Trailhead pubblico gratuito già esistente. Il tutto per creare il proprio percorso di formazione.

Con myTrailhead, da un lato i dipendenti possono imparare quello che vogliono e quando vogliono. Dall’altro i manager hanno visibilità sulle competenze esistenti e sulle aree di miglioramento dell’azienda.

Un percorso personalizzato

myTrailhead consente alle aziende di garantire un inserimento più rapido dei nuovi dipendenti. Nonché aiutare i dipendenti di qualsiasi livello a sviluppare abilità con percorsi di apprendimento personalizzati chiamati Trailmix.

Ad esempio, quando un dipendente viene assunto, riceve in automatico un’email che notifica l’inizio del suo percorso di formazione con un Trailmix personalizzato. Questo è costruito appositamente per il suo ruolo. Le assegnazioni potrebbero includere un video di benvenuto da parte del CEO dell’azienda o una guida di orientamento per i primi mesi a lavoro. Oppure anche una panoramica sulla storia e sui valori fondamentali dell’azienda.

Una volta che un dipendente rivede il contenuto, fa un breve quiz e guadagna punti e badge. Questi possono essere condivisi sul proprio profilo per condividere le competenze acquisite.

Aumentare la produttività

La piattaforma di formazione consente anche di potenziare la produttività. E di trasformare le best practice e la formazione specifica per i diversi ruoli in corsi di apprendimento on-demand brevi ed efficaci. In modo che i dipendenti possano imparare secondo i loro tempi.

È inoltre possibile guidare e incentivare le prestazioni fornendo feedback e riconoscimenti in tempo reale. Per comprovare le nuove competenze e incoraggiare i dipendenti a raggiungere gli obiettivi tramite classifiche, leaderboard e nuovi incarichi.

myTrailhead consente di tracciare e misurare il livello di formazione. I dirigenti possono avere una visione completa delle competenze e delle abilità dei propri dipendenti con Trail Tracker. Questa è un’app disponibile su Salesforce AppExchange, che assegna, tiene traccia e fa un resoconto dei badge guadagnati dal proprio team tramite l’uso di report e dashboard predefiniti.

Ad esempio, se un dirigente deve fare un’assunzione interna o deve assegnare un dipendente a un progetto speciale, può avere una visione completa dei badge myTrailhead per identificare facilmente quali membri del team hanno le competenze corrispondenti.

Il profilo consente ai dipendenti di creare il proprio branding personale mostrando le proprie competenze tramite una dashboard per obiettivi. Nonché mettendo in evidenza i badge e i punti acquisiti e i percorsi di formazione completati.

Formazione integrata con Salesforce

Costruito sulla piattaforma Salesforce, myTrailhead si integra perfettamente con le applicazioni Salesforce come Sales Cloud, Service Cloud e Marketing Cloud.

Grazie alle email personalizzate è possibile fornire a ogni dipendente le giuste informazioni al momento giusto. L’app invia suggerimenti pertinenti per le varie fasi di apprendimento fornendo in automatico incarichi, raccomandazioni e notifiche in base alle attività svolte.

Ad esempio, se un commerciale ha difficoltà a capire quando convertire un lead in un contatto in Sales Cloud, riceverà una notifica per imparare il processo.

myTrailhead sarà disponibile a un prezzo di 25 dollari per utente al mese come licenza aggiuntiva delle licenze standard Salesforce esistenti (Sales Cloud, Service Cloud, o licenza Platform) sulla versione Enterprise Edition o successive.

Maggiori informazioni su myTrailhead sono disponibili sul sito della piattaforma, a questo link.