Salesforce mette la blockchain nel Crm

Salesforce Blockchain è una piattaforma di sviluppo low-codenata per condividere in modo sicuro set di dati verificati e sicuri attraverso una rete affidabile di partner.

Rendendo disponibile la blockchain all’interno della piattaforma CRM (l’annuncio della soluzione è arrivata a margine di TrailheaDX, conferenza annuale degli sviluppatori) Salesforce intende consentire alle aziende di creare reti, processi e applicazioni per garantire ai clienti una nuova customer experience.

Le aziende possono sfruttare la blockchain per una varietà di casi d’uso come il tracciamento delle risorse, le credenziali, la verifica e l’autenticazione delle merci. Combinando i flussi di lavoro del Crm possono creare nuovi processi e modelli di business che abbracciano vendite, servizi, marketing e molte altre aree aziendali per gestire gli affari in modo ancora più veloce.

Piattaforma low-code

Salesforce Blockchain è una piattaforma di sviluppo low-code basata sulla tecnologia open source di Hyperledger Sawtooth personalizzata su misura per Salesforce Lightning e consente di riunire dati condivisi autenticati e processi Crm.

Le aziende devono poter creare e gestire reti, app e contratti, pensati in modo esclusivo, utilizzando le funzionalità della programmazione low-code di Salesforce. Ossia, potranno creare e condividere dati blockchain nello stesso modo in cui condividono un qualsiasi dato Crm, con pochi click e senza linea di codice.

Sarà possibile rendere i dati utilizzabili tramite l’integrazione nativa con Salesforce e aggiungere livelli complessi di dati tramite blockchain per la condivisione di flussi di lavoro legati alle vendite, al servizio o al marketing come le query di ricerca e l’automazione dei processi.

Le aziende potranno eseguire algoritmi di intelligenza artificiale basati su Einstein che andranno a integrarsi con i dati della blockchain per previsioni di vendita e altro ancora.

Le aziende potranno ora accedere ad API, app preinstallate e integrare qualsiasi blockchain esistente direttamente all’interno di Salesforce.

Salesforce Blockchain è ora disponibile per un numero di partner selezionati impegnati per la progettazione della piattaforma e sarà disponibile a tutte le aziende e le organizzazioni a partire dal 2020.