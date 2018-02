Rodolfo Rotondo, Vmware: le aziende investono troppo poco in sicurezza

"Oggi vedo tre pillar fondamentali: il primo è la ricerca di nuovi modelli di business, dell’innovazione; il secondo è il desiderio di fare digital transformation, di far lavorare meglio i collaboratori attraverso interfacce che siano sempre più user experienced; il terzo è il valore della brand reputation che deve essere sempre più trusted nei confronti dei nostri clienti. Tutto ciò si declina in tecnologia: noi stiamo investendo in cybersecurity, nel cloud e nel mobile Iot". Così si è espresso Rodolfo Rotondo, Senior Business Solution Strategist di Vmware, alla Tavola Rotonda Outlook 2018 organizzata da 01net.

"Per noi cloud significa cloud esteso – ha precsato Rotondo – un multicloud che va dal datacenter che abbiamo in casa, e che diventa un cloud privato, a un cloud di uno dei fornitori dei mega cloud che possiamo trovare sul mercato, per creare una connessione tra questi mondi in modo che non cambi il modello operativo. Abbiamo visto molto spesso che i progetti di trasformazione verso il cloud delle aziende si scontrano sul cambio del modello operativo e quindi anche organizzativo. E si creano nuovi silo".

IoT e sicurezza

"Riguardo il mobile Iot, il problema della sicurezza è molto sentito – ha aggiunto Rotondo – perché oggetti diversi dispositivi vengono integrati molto velocemente e oggetti di vendor differenti vengono messi assieme senza una pianificazione gestita e omogenea per poi riuscire a sfruttare adeguatamente tutte le informazioni che i sensori forniscono".

"Le aziende stanno investendo in sicurezza, un po’ di più rispetto al passato – ha concluso Rodolfo Rotondo –, ma non ancora in modo sufficiente. Riteniamo che in quest'ambito sarebbe bene utilizzare anche l’intelligenza artificiale".

Nel video seguente Rodolfo Rotondo racconta in meno di 60 secondi su cosa dovrebbero puntare le Pmi secondo VmWare per ottenere un reale vantaggio dalla trasformazione digitale.