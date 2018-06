Offrire nuove aree di applicazione alla robotica collaborativa e, allo stesso tempo, facilitarne ulteriormente l’implementazione. Questo l’obiettivo di OnRobot, società nata dalla recente fusione di On Robot, OptoForce e Perception Robotics.

La prima concretizzazione di tale intento la si trova in tre prodotti: la pinza Gecko, la pinza con sensori tattili Polyskin, RG2-FT e un aggiornamento tecnico dell’attuale linea di sensori di forza-coppia HEX, basata sulla tecnologia di OptoForce.

"I robot collaborativi hanno il potenziale per diventare lo standard nel settore dell’automazione industriale – ha dichiarato Enrico Krog Iversen, CEO di OnRobot –. Intendiamo contribuire alla realizzazione di questo potenziale compiendo un ulteriore passo avanti: facilitare l’implementazione delle applicazioni collaborative e inserirle in settori completamente nuovi”.

Una pinza basata sulla tecnologia NASA

La pinza Gecko offre un approccio completamente nuovo. Questo prodotto si ispira alla natura: per la presa utilizza lo stesso sistema delle zampe del geco, milioni di fibre sottili aderiscono alla superficie del pezzo generando forze elevate.

Per la tecnologia della pinza Gecko, OnRobot ha in licenza un sistema originariamente sviluppato dal Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA che non richiede l’uso di pinze a vuoto né di un sistema ad aria compressa per afferrare oggetti piatti di grandi dimensioni. Rispetto alle pinze a vuoto, il modello Gecko è in grado di afferrare anche pezzi perforati o porosi, come i circuiti stampati. La pinza è compatibile con i bracci robotici di Universal Robots e Kawasaki.

La giusta sensibilità per i pezzi delicati

Dal canto suo, la pinza con sensori tattili Polyskin è specializzata nella presa sensibile: le due dita possono essere allineate singolarmente e, sulla punta, sono dotate di sensori tattili integrati. La pinza è in grado di misurare con precisione le condizioni della superficie del pezzo e allineare di conseguenza il processo di presa. Queste caratteristiche la rendono uno strumento adatto soprattutto per l’impiego nella lavorazione di pezzi sensibili o irregolari. Anche la pinza con sensori tattili Polyskin è compatibile con i prodotti Universal Robots e Kawasaki.

OnRobot ha presentato anche la variazione pinza RG2: si tratta del modello RG2-FT che è dotato di sensori di forza-coppia integrati e di un sensore di prossimità in grado di rilevare con precisione le condizioni degli oggetti. La pinza si accorge in anticipo se il pezzo rischia di fuoriuscire, rendendo la manipolazione molto più sicura, sia per l’operatore sia per il pezzo. Questo modello è particolarmente adatto per le operazioni di assemblaggio di precisione ed è compatibile con i robot leggeri di Universal Robots e KUKA.

Rinnovo importante per la linea HEX

Da ultimo, OnRobot ha dato notizia di un radicale aggiornamento della linea HEX di sensori di forza-coppia, basati sulla tecnologia OptoForce. Le innovazioni mirano principalmente a facilitare e accelerare l’installazione e l’utilizzo dei sensori: il montaggio è più veloce del 30%, in parte grazie alla protezione contro il sovraccarico integrata nel sensore, che non deve più essere rimosso e montato a parte quando è applicato al braccio robotico. Inoltre il peso del sensore è stato ridotto del 20%. Infine un nuovo anello di tenuta garantisce una maggiore protezione dei prodotti HEX da polvere e acqua.