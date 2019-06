Secondo l’ultimo studio di Gartner, il mercato mondiale del software per la Robotic Process Automation è cresciuto del 63% nel 2018, con la previsione che raggiunga un valore di 1,3 miliardi di dollari nel 2019.

Questa incremento nel 2018 del 63,1%, ha fatto diventare quello del software di Robotic Process Automation (RPA) il segmento in più rapida crescita del mercato globale di software enterprise.

Secondo la società di ricerca, analisi e consulenza, il mercato RPA è cresciuto grazie alle esigenze del business digitale, in quanto le organizzazioni necessitano di straight through processing. Inoltre, Gartner evidenzia come la concorrenza sia intensa nel settore, con nove dei dieci principali vendor che hanno cambiato posizione di market share nel 2018.

I primi cinque fornitori di Robotic Process Automation hanno controllato il 47% del mercato nel 2018. I vendor al sesto e settimo posto hanno raggiunto una crescita delle revenue a tre cifre. Ciò, sottolineano ancora gli analisti di Gartner, rende la classifica dei primi cinque posti ancora per molti versi instabile.

Il Nord America, prosegue l’analisi di Gartner, ha continuato a dominare il mercato del software di Robotic Process Automation, con una quota del 51% nel 2018, ma il suo share è diminuito di due punti percentuali su base annua.

L’Europa occidentale ha occupato la seconda posizione, con una quota del 23%. Il Giappone è arrivato terzo, con una crescita dell'adozione del 124% nel 2018. Secondo gli analisti di Gartner, questo dimostra che il software RPA richiama l’interesse delle organizzazioni di tutto il mondo, grazie ai tempi del ciclo di implementazione più rapidi rispetto ad altre opzioni, quali le piattaforme di business process management e l'outsourcing dei processi aziendali.

Il futuro della Robotic Process Automation

Benché sia possibile trovare il software RPA in tutti i settori, i maggiori utilizzatori sono: banche, compagnie assicurative, società di telecomunicazioni e utility. Queste organizzazioni hanno tradizionalmente molti sistemi legacy e scelgono soluzioni di Robotic Process Automation per garantire funzionalità di integrazione. Utilizzando questa tecnologia, le organizzazioni hanno la possibilità di accelerare le loro iniziative di trasformazione digitale.

Gartner prevede che il mercato del software RPA avrà un aspetto molto diverso tra tre anni. Grandi società di software, come Ibm, Microsoft e Sap, stanno collaborando o acquisendo fornitori di software di Robotic Process Automation.

Questo significa, evidenzia la società di analisi, che stanno aumentando la consapevolezza e l’interesse per il software RPA nelle loro consistenti basi di clienti. Allo stesso tempo, i nuovi fornitori stanno cogliendo l'opportunità di adattare le tradizionali funzionalità di Robotic Process Automation per le esigenze del business digitale, come l'elaborazione del flusso di eventi e le real-time analytics.

Secondo Gartner, questo è un momento entusiasmante per i fornitori di soluzioni RPA. Tuttavia, gli attuali top player dovranno affrontare una crescente competizione, poiché nuove realtà continueranno a entrare in un mercato la cui rapida evoluzione sta rendendo confuse le linee che distinguono la Robotic Process Automation da altre tecnologie di automazione, quali il riconoscimento ottico dei caratteri e l'intelligenza artificiale.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Gartner, a questo link.