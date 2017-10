Con i robot nasce l’Internet of Clean

Anche Wall Street è entusiasta di Roomba, il robot che è un elettrodomestico intelligente.

Il robot che pulisce piace talmente tanto che le entrate del suo produttore iRobot negli Stati Uniti sono aumentate del 46% circa su base annua negli ultimi mesi.

L'entusiamo della Borsa si spiega con una crescita del 165% in 12 mesi delle azioni. Come succede in questi casi gli analisti vedono rosa. "La rivoluzione robot è appena iniziata", dice uno di loro.

Negli ultimi anni, l'interesse dell' industria dell'Aec (Architecture, engineering and construction) per la robotica si è concentrato sull'automazione della produzione e dell'edilizia. Nel frattempo, è in corso una trasformazione nel campo della manutenzione degli edifici.

Rispetto alla progettazione e alla costruzione, la pulizia è richiesta con maggiore frequenza e, come attività indesiderabile, è ideale per l'automazione. È interessante notare che la robotica basata sulla manutenzione degli edifici ha trovato i primi campioni nei proprietari di abitazioni residenziali, influenzando l'ulteriore crescita della tecnologia nel settore commerciale.

La tecnologia per lo sminamento

La prima e più ovvia applicazione di manutenzione è il pavimento. iRobot ha lanciato Roomba nel 2002 dopo un decennio di ricerca militare sulla rimozione delle mine terrestri. In soli due anni, l'azienda ha venduto un milione di robot.

Anche il primo Roomba si spostava in modo casuale per cambiare direzione quando i paraurti touch-sensitive entravano in contato con altri oggetti, i modelli più recenti utilizzano una tecnologia chiamata Vision simultaneous localization and mapping, che consiste nella mappatura basata sulla localizzazione tramite telecamere a infrarossi.

Di conseguenza, i robot più recenti e sofisticati operano in linea retta e tornano alla loro centrale elettrica quando le batterie sono scariche e una volta ricaricate riprendono la pulizia dove si erano fermati.

Roomba è solo una delle tante tecnologie di iRobot. Nel 2005, l' azienda ha lanciato il suo robot di mopping chiamato Scooba (ora Braava). Nel 2006 è seguita con il Dirt Dog shop e nel 2007 con il robot per la pulizia della piscina Verro (ora Mirra).

Oggi iRobot ha molti concorrenti nel mercato residenziale, tra cui Dyson, Neato e Lg.

Diversey, ad esempio, offre robot industriali per l'aspirapolvere e la pulitura per uffici, hotel, negozi al dettaglio e aeroporti.

Le macchine Intellibot di Sealed Air possono migliorare l'economia della pulizia aumentando significativamente la produttività, risparmiando fino all' 80% sui costi di manodopera e utilizzando fino all' 85% in meno di acqua e prodotti chimici. I

potenziali risparmi di manodopera e materiali hanno motivato in modo simile un'altra applicazione universale di manutenzione degli edifici specializzata nelle finestre.

La pulizia professionale delle finestre costa una media di 266 dollari per un'intera residenza. Nell'arena commerciale, il lavoro può costare circa 20.000 dollari per un grattacielo di 50 piani. E di solito si procede a un paio di pulizie annuali per gli edifici non residenziali.

La società svizzera di robotica Serbot offre il Gekko, un robot per facciate che si collega al tetto di un edificio tramite cavi sospesi. Secondo l' azienda, Gekko completamente automatizzato supera drasticamente la pulizia manuale, può raggiungere superfici dove l' accesso fisico per gli esseri umani può essere difficile, e "non guardare in soggiorno o camere da letto" Il robot può pulire fino a 8.000 metri quadrati di vetro al giorno.

Per il mercato residenziale, la società cinese Ecovacs Robotics (che produce anche un concorrente di Roomba) offre il Winbot. A differenza del Gekko, la versione Ecovacs è interamente aspirata senza cavo di sospensione.

Gli utenti posizionano il Winbot su un piano verticale di vetro e il robot prende il sopravvento, muovendosi con battistrada di gomma e mantenendo l'aspirazione con un ventilatore interno. (In caso di interruzione dell'alimentazione, la batteria del dispositivo consente di rimanere collegato per 15 minuti.) Secondo chi ha testato l'unità che costa 400 dollari a edificio, il Winbot pulisce circa tre metri quadrati al minuto - non una velocità impressionante, ma potenzialmente attraente per i proprietari di case con vetri espansivi e ininterrotti.

L'impresa di venture capital Loup Ventures di Minneapolis concorda sul fatto che il mercato dei robot residenziali è fiorente. Nel 2016, le vendite sono cresciute di oltre il 25% rispetto all'anno precedente. Loup prevede una crescita annuale a due cifre in questo settore nel prossimo decennio. Un recente articolo di Eco-Business firmato da T. Balakrishnan-Diversey, capo responsabile dei mercati e presidente della Grande Cina, prevede cambiamenti imminenti per l'intero settore delle pulizie. Egli attribuisce il merito di promuovere i robot e la rete onnipresente con la realizzazione di un fenomeno chiamato "Internet of Clean (IoC)" - una piattaforma che integra macchine basate sulla manutenzione con sensori, distributori e altri dispositivi intelligenti.

I robot e la privacy

Come già sperimentato nei settori manifatturiero ed edile, anche il futuro del lavoro umano nell'industria delle pulizie potrebbe essere precario: l'attuale forza lavoro sarà semplicemente spostata dall'automazione basata sulla manutenzione, oppure gli individui saranno in grado di trovare una formazione e un sostegno adeguati per passare a posti di lavoro più significativi?

Altre preoccupazioni risiedono in materia di sicurezza dei dati.

Cosa succede se un utente di un robot di pulizia acconsente alla raccolta dei dati e successivamente vende la sua casa? Per uanto tempo vengono conservati i dati? Se la casa si deteriora, la compagnia di assicurazione può ottenere i dati e utilizzarli per identificare le possibili cause? La polizia può usarli dopo una rapina?

Al momento non c'è una risposta.