Rittal e HPE insieme per IoT ed edge computing

Rittal sta avviando una partnership con Hewlett Packard Enterprise (HPE) per offrire congiuntamente soluzioni di datacenter modulari per il mercato globale.

Nell’ambito di una alleanza orientata all’impegno condiviso Rittal completa il suo portafoglio di soluzioni modulari e scalabili, dai Micro Data Center ai datacenter scalabili integrati in container, con i servizi tecnologici Pointnext di HPE per una offerta di portata globale.

Grazie alla nuova partnership i clienti possono disporre di soluzioni IT complete oltre all'accesso globale a servizi, prodotti e consulenze specialistiche per poter trarre i massimi benefici dalla combinazione di Internet of Things e l’Edge Computing.

Secondo Andreas Keiger, della divisione Vendite di Rittal, "Hewlett Packard Enterprise è un partner importante che ci permette di migliorare l‘accesso ai mercati, in particolare quando si tratta di fornire ai clienti soluzioni data center high-end personalizzabili in tempi rapidi".

Per Brian Whelan, Direttore generale Data Center Facilities di HPE, "Il sistema a moduli di Rittal per le infrastrutture IT si sposa perfettamente con la nostra offerta e le nostre competenze. E questo ci aiuta a valorizzare l’esperienza dei clienti con una offerta di servizi fluida e senza interruzioni”.

Con la firma di questo accordo Rittal e HPE si focalizzano sui mercati che richiedono soluzioni ibride, cloud e di edge computing secondo il principio "plug and play".

Tra i vantaggi per il cliente vanno annoverate agilità, tecnologie affermate, provisioning rapido e snello, efficienza energetica e dei costi.