Quando a un ristorante serve un software gestionale

Un ristorante ha sempre bisogno di gestire numerose attività contemporaneamente, pertanto un software dedicato alla ristorazione diventa uno strumento prezioso.

Sostituisce l’agenda cartacea digitalizzandola e centralizzando le prenotazioni, ma permette di svolgere anche molte altre operazioni.

Il risultato è una più efficiente organizzazione delle attività e una più dettagliata analisi delle performance del ristorante.

Ecco i dieci vantaggi di un gestionale dedicato alla ristorazione così come li indica The Fork, azienda specializzata nel B2B per i ristoranti.

La prima ragione a favore di un software per i ristoranti è l’adattamento alla realtà. Usare un gestionale è il primo passo verso la trasformazione poiché gli strumenti digitali fanno ormai parte della vita qiotidiana.

Il software è un ponte tra il mondo virtuale del web e il mondo reale del ristorante: trasforma le visite a siti e social in clienti reali, permettendo di sfruttare tutti i canali oggi disponibili per avere la sala piena.

Un software di gestione offre la possibilità di prenotare online 24 ore al giorno. Attraverso un sistema di prenotazione automatizzato, è possibile avere questo servizio e implementarlo anche sul proprio sito e sui social. Uno strumento indispensabile che è disponibile per la clientela anche quando il ristorante è chiuso.

Un software di gestione permette di centralizzare i processi che avvengono in contemporanea sulla stessa piattaforma. Con più ordine, aumentano le possibilità di controllare gli imprevisti, risolvere le crisi e gestire i cambiamenti, migliorando così la qualità del servizio, la reputazione del ristorante e l’armonia della squadra.

Ѐ anche un database dei clienti. L’agenda cartacea, una volta completa, viene buttata via o dimenticata. Un software invece permette di conservare le informazioni utili sui clienti del ristorante.

Nelle sue versioni più sofisticate, il software integra anche la possibilità di gestire campagne di marketing digitale come l’invio di newsletter, email e SMS. Ciò consente al ristorante di avere un’unica piattaforma per molteplici attività, con un conseguente risparmio di costi e tempo.

Un gestionale per i ristoranti permette di raccogliere dati come il numero mensile di clienti e il quantitativo di cancellazioni. Queste informazioni possono dunque essere estratte e analizzate per migliorare costantemente le performance e il business.

Un gestionale per i ristoranti aiuta a sensibilizzare i clienti nei confronti dei no-show che in alcuni casi possono recare danni economici ai ristoranti. Questo è possibile attraverso le azioni abilitate da un’agenda elettronica dei ristoranti quali l’invio di promemoria tramite e-mail e sms al cliente in modo da ricordargli di disdire se non riesce a rispettare la prenotazione; l’annullamento con un click grazie a e-mail, SMS e notifiche push e la creazione di un indicatore di affidabilità dei clienti nel database.

L’utilizzo di un software di gestione dei ristoranti apre la strada all’inserimento dei dati di carta di credito all’atto della prenotazione come già avviene per il settore alberghiero, uno strumento molto utile soprattutto all’alta ristorazione che deve fare i conti con l’impatto dei no-show e la gestione di lunghe liste d’attesa.

La semplicità è un’altra ragione essenziale per avere un software di gestione dei ristoranti poiché non impone conoscenze informatiche specifiche. Se si tratta di un servizio esternalizzato e non proprietario offre poi tanti altri vantaggi come l’assistenza al cliente, la consulenza, l’innovazione continua, la visibilità sulle piattaforme di booking online e le attività di marketing dedicate