Risorse umane, a TeamSystem la maggioranza di SkyLab Italia

TeamSystem ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza corrispondente al 60% di SkyLab Italia, società specializzata nella digitalizzazione dei processi di gestione delle risorse umane, che vanta un significativo pacchetto di grandi clienti.

Con l'operazione, che prosegue nel solco del percorso iniziato con l’acquisizione di Euresys nel 2016, TeamSystem intende a rafforzare significativamente la propria offerta in un settore ad alto potenziale di crescita come quello della gestione delle risorse umane, attraverso la composizione della piattaforma in cloud TeamSystem HR, soluzione che punta a dare valore alle persone in un contesto di trasformazione digitale che vede proprio nel capitale umano uno degli elementi chiave di successo.

TeamSystem HR riunisce in un unico ambiente ogni aspetto della gestione delle risorse umane: dall’amministrazione del personale, rilevazione delle presenze (anche in geolocalizzazione) e gestione del welfare, alla gestione del capitale umano (che si arricchisce con l’acquisizione di SkyLab Italia) a partire dal recruiting fino alla formazione, alla pianificazione della crescita professionale e alla gestione dell’MBO aziendale e degli obiettivi personali.

Per SkyLab Italia, allo stesso tempo, ci sarà la possibilità di ampliare la platea delle aziende interessate alla piattaforma Together, oggi presente principalmente nel segmento medium-large enterprise, sfruttando le sinergie nei mercati in cui TeamSystem ha una leadership consolidata da tempo.

Per Federico Leproux, ceo di TeamSystem “La trasformazione digitale della gestione delle Risorse Umane è un segmento strategico su cui investire, poiché si prevedono tassi di crescita interessanti nel futuro”.

Per Claudio Brunod, fondatore e CEO di SkyLab Italia, “La partnership con TeamSystem agevolerà la diffusione sul mercato di una nuova soluzione integrata in cloud, in grado di coprire totalmente il ventaglio dei processi legati al settore delle Risorse Umane. L’offerta di Skylab Italia che entra a far parte di TeamSystem comprende, oltre a Together, anche Andromeda, soluzione di time & cost management”.