Sul Modern Marketing Blog di Oracle, John Rampton, fondatore e CEO di Due, condivide interessanti suggerimenti sul mobile marketing. Nello specifico, l’imprenditore e guru del marketing digitale condivide quattro risorse utili per migliorare la propria strategia di mobile marketing.

Il presupposto di Rampton è che più si sa, più è probabile che si abbia successo, in qualunque cosa facciamo. Questo include anche il mobile marketing. Pertanto, ne è sicuro Rampton, l’investimento nell'apprendimento e nella formazione ripaga. Ciò perché consentirà di prendere decisioni migliori in merito agli investimenti in nuove tecnologie e alle azioni strategiche.

Rampton quindi elenca le quattro risorse di mobile marketing che ha trovato utili nell’attività nella sua stessa azienda.

Report di società di ricerca

C’è una vasta gamma di informazioni disponibili da società di ricerca che producono report annuali e trimestrali sul mobile marketing. ocietà di ricerca quali Global Information, Spendedge, Forrester e altre. Queste società dedicano esperienza ed energia alla raccolta di dati qualitativi e quantitativi.

Acquistare uno o più di questi report ha più senso dal punto di vista finanziario rispetto a fare tutte le ricerche da soli.

Molti dei rapporti di mobile marketing disponibili per l'acquisto includono statistiche specifiche che possono informare e guidare il processo decisionale su dove investire il budget del marketing. La ricerca ci tiene aggiornati su ciò che i consumatori pensano dell'ambiente mobile e sulla consapevolezza delle nuove tecnologie. Fornisce inoltre insight sul loro comportamento e sulle preferenze in ambito mobile.

Swrve

Swrve è una mobile marketing resource company che fornisce anche l'accesso a una libreria completa di materiali, passati e attuali, sul mobile marketing. La collezione di contenuti della società comprende webinar, white paper e video. I contenuti possono essere utili anche se non si sceglie di utilizzare i prodotti di Swrve.

Ad esempio, i webinar di Swrve comprendono la misurazione della customer satisfaction, il ROI mobile e come testare e rilasciare nuove funzionalità mobili. Il focus sui contenuti video rende particolarmente efficace questa risorsa di mobile marketing.

Mobile Marketing Association (MMA)

Questa è un'associazione non-profit globale che conta tra i membri oltre 800 aziende provenienti da cinquanta Paesi. Si può raggiungere il sito della Mobile Marketing Association (MMA) a questo link.

Si tratta di una risorsa ideale per l'apprendimento e la condivisione tra gli associati. Tra i membri ci sono brand marketer, agenzie di marketing, aziende di tecnologia di mobile marketing e media company.

Sebbene associarsi comporti dei costi, tra cui un'iscrizione annuale, secondo Rampton offre un notevole ritorno. Sotto forma di formazione, ricerca e approfondimenti, eventi e networking, case study, programmi, strumenti e altro ancora. La profondità delle informazioni disponibili può essere particolarmente utile in quanto fornisce una prospettiva globale. Aspetto fondamentale per le numerose aziende che vogliono rivolgersi a un pubblico più ampio.

Amazon

Rampton crede che i libri siano un ottimo modo per assorbire le conoscenze e le competenze necessarie. Per questo visita regolarmente siti come Amazon per scoprire gli ultimi libri sul mobile marketing. Basta una ricerca per ottenere decine e centinaia di libri e contenuti per e-reader.

Ci si può concentrare solo sul mobile marketing o magari spaziare all’interno di un quadro più ampio del mondo mobile. Come ad esempio le ultime tendenze consumer e business relative all’ambito mobile.

Per il guru del mobile marketing queste quattro risorse sono solo l'inizio di ciò che è possibile trovare per migliorare le proprie strategie di mobile marketing. Vi sono corsi online, conferenze, pubblicazioni commerciali, blog, gruppi di discussione sui social media, forum e altre risorse da prendere in considerazione.

L’importante è dedicare tempo a studiare le risorse disponibili per perfezionare la propria strategia e ottimizzare i risultati per la propria azienda.

