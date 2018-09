Nell’ambiente tecnologico e accogliente della smart home, le soluzioni intelligenti per il riscaldamento e la climatizzazione sono tra le più gettonate.

Abbiamo visto di recente il lancio della nuova generazione di Eve Room, dispositivo che ci aiuta a monitorare la qualità dell’aria.

Ambi Climate

Ambi Climate è un dispositivo che usa l’intelligenza artificiale per la gestione dei sistemi di condizionamento dell’aria fredda o calda. Ne abbiamo parlato in questo nostro precedente articolo.

Dopo aver reso disponibile la funzione di geolocalizzazione, la start-up di Hong Kong annuncia ora la gestione multi-utente. Questa nuova funzionalità non prende in considerazione solo la posizione del singolo utente. Tiene, oltre a questo, in conto di tutti quelli che hanno accesso allo stesso dispositivo.

Ad esempio, si potrà fare in modo che il condizionatore si accenda in modo automatico all’arrivo della prima persona a casa. E poi che si spenga quando l’ultimo abitante uscirà, evitando di rimanere acceso inutilmente e garantendo un ambiente confortevole costante.

L’algoritmo di Ambi Climate, oltre alla temperatura, valuta anche una serie di altri parametri come umidità, previsioni meteo, ora del giorno. L’obiettivo è quello di offrire sempre il “clima perfetto”, grazie al supporto dell’intelligenza artificiale.

Nuovi Termostati Intelligenti V3+ tado°

Anche per quest’anno l’estate va a concludersi e ci avviciniamo alle più rigide temperature autunnali e invernali. Tado° è tra le aziende leader nel settore della gestione climatica intelligente della casa.

L’azienda ha introdotto all’ultimo IFA la nuova generazione di Termostati Intelligenti V3+ tado°. Tra le novità, c’è la nuova Skill Benessere Ambientale. Questa aiuta ad avere una qualità dell’aria all’interno dell’abitazione più salutare. E ciò si traduce in una maggior produttività e una migliore qualità del sonno per un benessere superiore.

La Skill di tado° consiglia quando e per quanto tempo aprire le finestre o come ridurre il livello di umidità. Questa funzione fa parte di un’app completamente rinnovata per il portfolio di prodotti V3+. Essa si unisce a una serie di Skill principali che assistono l’utente nella vita quotidiana. Tra queste: Geolocalizzazione, Integrazione Dati Meteo, Rilevamento Finestra Aperta, Programmazione Intelligente, e Grafici Dettagliati.

L’app è progettata affinché l’utente possa personalizzarla a piacimento, attivando le Skill che preferisce usare. La Skill aggiuntiva Auto-Assist automatizza ulteriormente la gestione climatica nella smart home. Questa prevede però una sottoscrizione mensile al costo di 2,99 euro oppure annuale a 24,99 euro. Tramite l’app è anche possibile prenotare un servizio di riparazione o la manutenzione annuale della caldaia. Così come richiedere un preventivo per l’acquisto di un nuovo boiler.

Il Termostato Intelligente V3+ Kit di Base è in vendita a 199,99 euro. La Testa Termostatica Intelligente V3+ Kit di Base contiene ora una Testa Termostatica Intelligente: è venduta al prezzo di 129,99 euro. Prodotti per il riscaldamento aggiuntivi sono disponibili in confezioni singole o multiple per poter gestire le singole stanze individualmente.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’azienda.

Il punto di vista di Netatmo

Netatmo è un altro marchio protagonista nel mercato delle soluzioni per la smart home. Tra le proposte più recenti dell’azienda c’è il Rilevatore di Fumo Intelligente di Netatmo. Un ruolo importante nel catalogo del produttore è rivestito dalle soluzioni per il riscaldamento intelligente.

Il riscaldamento, informa Netatmo, rappresenta il 67% del consumo energetico della casa (secondo una rilevazione ADEME del dicembre 2017). Netatmo condivide sul proprio sito alcune stime sui benefici dell’utilizzo del proprio Termostato intelligente.

Secondo queste stime, gli utenti possono risparmiare il 37% in media sul consumo di energia per riscaldare la casa. E nei dati suddivisi per Paese, l’Italia rivela un possibile risparmio ancora più alto, del 39%.