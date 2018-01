Ripple, la criptovaluta che piace alle banche

Ripple è una criptovaluta alternativa a Bitcoin dalla quale la separano alcune differenze. Vediamo quali.

Il progetto RipplePay risale al 2004. Ma inizialmente la società non aveva l'obiettivo di creare una moneta basata su un registro di sistema distribuito. L'obiettivo era consentire alle persone di creare le proprie valute locali in diverse comunità.

Nel 2012, dopo la creazione di Bitcoin, il team ha fondato una nuova società, Open Coin, il cui nome è cambiato l'anno successivo in Ripple Labs, all'origine del programma di ripple token. L'ideera quindi di utilizzare server decentralizzati, come fa Bitcoin, per convalidare le transazioni e semplificare i trasferimenti internazionali di denaro.

A cosa serve Ripple

Nel 2014, Ripple Labs ha deciso di concentrarsi sugli scambi interbancari. Xrp (l'acronimo che indica il token ripple) viene quindi utilizzato come valuta di compensazione universale (non come valuta di pagamento) per semplificare le transazioni intervalutazionali (scambio istantaneo per diversi giorni di elaborazione con il sistema tradizionale) e renderle meno costose. I privati possono acquistare Ripple? Sì. Tuttavia, non fanno parte della rete nel senso che non sono validatori.

Ciò di cui ha bisogno l'Xrp per ottenere il suo status di moneta di compensazione universale, è avere la massima liquidità. L'apertura al pubblico accresce questa liquidità. Tuttavia, per i privati, l'utilità intrinseca della criptovaluta è nulla in quanto essi non possono usarla sulla rete Ripple, a meno che non siano validatori. Gli acquisti individuali sono quindi motivati esclusivamente da considerazioni speculative.

Perché assistiamo alla crescita di Ripple

Il prezzo è aumentato del 70.000% in un anno. Questo interesse è direttamente legato all’annuncio di una serie di partnership: circa 100 istituti finanziari utilizzeranno la tecnologia Ripple per offrire servizi di pagamento istantaneo. Ora vale tra i 3 e i 4 dollari sulla maggior parte delle piattaforme di trading, mentre lo scorso marzo valeva meno di un centesimo. La sua capitalizzazione rappresenta ora quasi 145 miliardi di dollari. Questo rende Ripple la seconda moneta crittografica più importante dopo Bitcoin. E' quindi superiore a Ethereum, il cui corso azionario è comunque di 968 dollari ma la cui capitalizzazione non supera i 100 miliardi di dollari.

Come funziona

A differenza dei blockchain Bitcoin e Ethereum, il blockchain Ripple non utilizza miner che mettono a disposizione potenza di calcolo per eseguire operazioni crittografiche per convalidare i blocchi di transazione. In questo caso tutti i token sono già pre-minati (tutti sono già creati, ma solo circa il 40% sono in circolazione sul mercato, il resto sono bloccati) e le transazioni sono convalidate da un sistema di voto.

È però un errore analizzarla con la stessa griglia di lettura delle altre criptovalute e soprattutto di Bitcoin. A causa del suo funzionamento, la rete in oggetto è ben lungi dall'essere distribuita come la rete Bitcoin. È una rete chiusa. Ora ci sono circa un centinaio di nodi. Questi nodi corrispondono principalmente agli istituti finanziari che hanno accettato di seguire la Carta. Insomma, Ripple non è un bis di Bitcoin. Non è alla ricerca di perturbazione, ma è per l'ottimizzazione del esistente.

I limiti oggettivi

Una prima critica mossa dalla comunità è ideologica. Si tratta di una criptovaluta al servizio del sistema bancario. Se cerchiamo una rete decentralizzata per liberarci del sistema bancario, questo non può essere Ripple. L'altra critica principale è la sicurezza delle reti.

L'algoritmo di consenso basato su un sistema di voto consente una velocità di esecuzione molto più veloce rispetto al protocollo Bitcoin, ma questa efficienza ha una sicurezza inferiore. Infine, il fatto che la grande maggioranza sono di proprietà di poche persone (Ripple Labs possiede il 60% e i due ex ceo il 20%) pone un problema di dipendenza. Queste persone di fatto controllano il mercato.