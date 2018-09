Omnichannel: Rinascente vola in Cina con WeChat On Demand

Dopo On Demand, il servizio di instant messaging che provvede a ricercare nel negozio di Milano i prodotti e a spedirli e a spedirli dove chiede il cliente, Rinascente ha presentato WeChat On Demand pensando al mercato cinese.

L’obiettivo è estendere il servizio di personal concierge, lanciato quasi un anno fa sul canale WhatsApp, anche alla piattaforma WeChat, che ha 1 miliardo di utenti attivi al mese in Cina, di cui l’83% fa acquisti online.

I clienti stranieri fanno circa il 50% del fatturato totale di Rinascente, ricorda Pierluigi Cocchini, Amministratore Delegato di Rinascente, in una nota, e quelli di nazionalità cinese sono i primi nel ranking.

«Lo scontrino medio - dice l'Ad di Rinascente - è di circa 250 euro ed è in continua crescita e solo in questa prima metà dell’anno si contano più di 275 mila loro transazioni. Con il riposizionamento del nostro Department Store verso il lusso accessibile il nostro pubblico si è arricchito e diversificato».

La fruizione del nuovo servizio è la stessa di On Demand. Ma mentre WhatsApp viene utilizzato dal cliente per inoltrare la propria richiesta e ricevere le informazioni necessarie per effettuare l’acquisto, WeChat viene impiegato anche per condividere informazioni e promozioni.

Rappresenta quindi un ulteriore passo verso una relazione omnichannel con il cliente, che utilizza tutti i punti di contatto, fisici e digitali.

Partner del progetto di Rinascente è Digital Retex, trusted partner di Tencent (il gruppo cinese che nel 2011 ha lanciato WeChat), che sviluppa e gestisce le azioni per realizzare esperienze digitali online e in negozio, e portare brand europei in Cina.

Il nuovo servizio viene comunicato attraverso engagement digitale e in store, tramite totem touch screen e QRcode. Sul punto vendita sono inoltre presenti 6 concierge di nazionalità cinese per facilitare l’onboarding del progetto.

Secondo Andrea Ghizzoni, Director Europa di Tencent-WeChat, “WeChat On Demand apre un mondo di nuove opportunità per i grandi brand del mondo Fashion and Luxury”.

E per Rinascente l’opportunità si misura nel dare anche ai clienti più lontani la possibilità di accedere in qualsiasi momento alla sua offerta.