Rigamonti, la tracciabilità della bresaola è una leva strategica

Proprio per la continua espansione dell’azienda e la grande attenzione riservata alla qualità dei prodotti, il management aziendale ha deciso di investire nella digitalizzazione dell’impresa per ottimizzare i processi aziendali: da quelli relativi alla gestione amministrativa e contabile fino a quelli più inerenti all’attività specifica come la tracciabilità dei lotti e il controllo dei processi produttivi.

Dopo una software selection sono state scelte le soluzioni gestionali Zucchetti: l’Erp in tecnologia web Ad Hoc Infinity integrato con Traxal, la soluzione per la gestione della produzione nell’industria alimentare.

Per Claudio Palladi, amministratore delegato di Salumificio Rigamonti «Per competere a livello globale è necessario non solo disporre di un prodotto unico come la nostra bresaola, ma anche saper garantire i massimi livelli di efficienza in tutte le aree aziendali, in particolare lungo la catena produttiva e per ottenere ciò è fondamentale il ricorso alla tecnologia».

L'integrazione delle soluzioni Zucchetti la spiegta Giorgio Mini, vicepresidente della casa lodigiana: «Abbiamo investito molto negli ultimi anni per diventare un fornitore globale di soluzioni tecnologiche, per dare al cliente finale tutte le applicazioni necessarie a completare il suo sistema informativo, partendo proprio dall’Erp che ne è il fulcro».

Una best practice per l'industria alimentare italiana

Nel caso specifico, priega Mini, il Salumificio Rigamonti «ha il vantaggio sia di utilizzare una soluzione come Traxal per tracciare in modo semplice e veloce i dati di produzione, dall’entrata delle materie prime alla spedizione dei prodotti finiti, sia di condividere istantaneamente le informazioni con ogni funzione aziendale grazie all’integrazione con l’erp Ad Hoc Infinity.

Per le caratteristiche innovative e la completezza funzionale delle soluzioni utilizzate crediamo che il progetto realizzato per Rigamonti potrà diventare un punto di riferimento per tutte le industrie alimentari italiane».