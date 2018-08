TextGrabber è un’app mobile che consente di scansionare del testo stampato, digitalizzarlo ed eseguire varie azioni.

Quest’app è sviluppata dall’azienda russa ABBYY, specializzata nelle tecnologie di riconoscimento caratteri, OCR.

ABBYY TextGrabber è disponibile per iOS e Android, ma le due versioni non sono perfettamente allineate come funzionalità. Con un recente major update, TextGrabber 6 per iOS ha ricevuto la nuova opzione di Real-Time Translation.

TextGrabber 6, un traduttore multilingue tascabile

La versione 6.0 di TextGrabber, lo scorso anno aveva introdotto nell’app la nuova tecnologia Real-Time Recognition (RTR). Basata su algoritmi di machine learning, questa consente di catturare brevi porzioni di testo direttamente dalla fotocamera.

Senza, dunque, dover effettuare prima uno scatto e ritagliarlo. Il testo sulla carta diventa immediatamente digitale e attivo, mediante il riconoscimento in tempo reale. Le stringhe che rappresentano metainformazioni, quali ad esempio numeri di telefono, email, indirizzi e altro, diventano subito attive.

Il passo successivo dello sviluppatore è stato, nel 2018, l’inserimento della funzione Real-Time Translation. Quindi non solo l’app riconosce in tempo reale il testo che, inquadrato dalla fotocamera, appare sullo schermo di iPhone.

Lo può anche tradurre, in tempo reale, sempre senza dover effettuare prima uno scatto. Come per l’RTR, basta puntare la fotocamera su un piccolo frammento di testo, per tradurlo in un’altra lingua.

Se l’iPhone è connesso a Internet, TextGrabber attraverso il cloud può tradurre da e verso più di 100 lingue. Senza una connessione Internet attiva è possibile utilizzare i dizionari offline dell’app. In questo caso però si può tradurre solo tra l’inglese e un’altra tra le nove lingue disponibili offline.

E tra queste purtroppo non c’è l’italiano. Inoltre, la traduzione online è di tipo full-text mentre quella offline è parola per parola. I dizionari offline contengono approssimativamente 10.000 parole e sono focalizzati principalmente sui viaggi e il tempo libero. Quindi la modalità offline è più limitata.

Abbonamento a pagamento

La funzione Real-Time Translation, dalla sua prima introduzione, è stata ulteriormente migliorata con successivi aggiornamenti. Purtroppo, lo sviluppatore ha introdotto una novità anche nelle modalità di licenza. L’app in sé è scaricabile gratuitamente da App Store.

Le funzionalità complete di ABBYY TextGrabber 6 per iOS sono però disponibili solo attraverso la sottoscrizione di un abbonamento Premium. L’account Premium è chiaramente a pagamento e accessibile solo mediante l’abbonamento mensile.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’app.