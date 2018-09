Anche la nuova generazione di iPhone, come la precedente, supporta la ricarica wireless mediante i caricabatterie Qi. A stretto giro dal lancio dei nuovi iPhone XS, XS Max e XR, arrivano dunque accessori utili a questo scopo.

Zens è una società olandese specializzata in prodotti per la ricarica wireless e membro del Wireless Power Consortium (WPC). L’azienda ha lanciato una nuova linea di powerbank per smartphone con ricarica wireless.

Di recente, poco prima della gamma di powerbank, Zens aveva inoltre introdotto anche nuovi modelli di basi di ricarica wireless. Gli accessori certificati Qi funzionano con tutti i dispositivi compatibili, non solo con iPhone. Vediamo quali sono le principali caratteristiche.

Powerbank con ricarica wireless per smartphone

I nuovi powerbank di Zens sono completamente wireless. Caricano il dispositivo in modalità wireless e possono essere a loro volta ricaricati in modalità wireless, su qualsiasi caricabatterie Qi.

La nuova gamma include due modelli: un Powerbank con Adhesive Grip e un Dual Powerbank. Nonostante la loro natura wireless (sono certificati Qi), i powerbank sono dotati anche di un cavo USB-C.

Il Wireless Powerbank with Adhesive Grip è dotato di un'impugnatura adesiva per mantenere lo smartphone in posizione durante la ricarica. Questo powerbank ha una capacità di 4500mAh, che consente di ricaricare uno smartphone fino a due volte. La porta USB-A aggiuntiva può essere utilizzata per ricaricare un secondo dispositivo. Il suo prezzo è di circa 60 euro.

Il modello Dual Wireless Powerbank è ideato per caricare in modalità wireless due dispositivi contemporaneamente. Si propone dunque come perfetta riserva di energia per quando si è in trasferta. Naturalmente si parla sempre di dispositivi compatibili Qi. La capacità è in questo caso di 9000mAh. Ci sono inoltre due porte USB-A integrate, che consentono la ricarica di due dispositivi aggiuntivi. Il Dual Wireless Powerbank di Zens costa circa 80 euro.

Basi di ricarica wireless

Per quanto riguarda le basi di ricarica wireless, Zens ha lanciato di recente una linea di fascia top. La gamma Aluminium è realizzata da un singolo pezzo di alluminio di alta qualità. Sono tre i modelli della linea, per: ricarica doppia con orologio, ricarica doppia e ricarica singola. Il design delle basi è molto sottile: 8 mm i modelli a base doppia e 6 mm quello singolo. Sono dotati di un adattatore per l’alimentazione e sono certificati Qi e/o MFi.

Il modello Dual Aluminium Wireless Charger è progettato per ricaricare due smartphone contemporaneamente. Il caricabatterie ha una potenza totale di 20W e supporta Apple Fast Charge. Costa circa 80 euro.

Il Single Aluminium Wireless Charger costa circa 50 euro ed è progettato per la ricarica wireless di un singolo dispositivo. Questo caricabatterie ha una potenza massima di 10W e supporta anch’esso Apple Fast Charge.

Il Dual+Watch Aluminium Wireless Charger è ideato per ricaricare contemporaneamente due smartphone e un Apple Watch. Il caricabatterie supporta Apple Fast Charge e ha un'uscita da 20W. Il suo prezzo è di circa 100 euro.