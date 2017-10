La superficie posteriore in vetro adottata da Apple per iPhone 8 e 8 Plus e per iPhone X ha abilitato la possibilità della ricarica wireless. Inoltre, la scelta fatta a Cupertino di utilizzare uno standard già diffuso come il Qi, ha consentito di partire sin dall’inizio con una compatibilità estesa nei confronti di accessori e prodotti di terze parti. Non solo negli ambienti di casa e di lavoro, ma anche nelle automobili.

Le case automobilistiche hanno iniziato infatti a inserire la ricarica wireless nella dotazione tecnica prevista per le vetture, magari come accessorio opzionale. Per chi è in dubbio sulla compatibilità del proprio produttore (o di quello a cui si è interessati) con l’iPhone, Apple ha pubblicato una nota tecnica sul suo sito di supporto, allo scopo di fare chiarezza.

Innanzitutto diciamo che la nota tecnica Apple si riferisce, al momento in cui scriviamo, ai soli iPhone 8 e iPhone 8 Plus, plausibilmente perché pubblicata prima della disponibilità pubblica di iPhone X. Inoltre, la compatibilità viene indicata per l’iPhone 8 e solo con riserva per iPhone 8 Plus, per un motivo molto semplice: il vano per la ricarica wireless potrebbe non essere fisicamente adatto a ospitare uno smartphone dalle dimensioni più importanti. Sarà dunque opportuno verificare, oltre che gli standard, anche il parametro “banale e analogico” dello spazio disponibile e della compatibilità delle misure.

In sostanza, Apple elenca i costruttori i cui dispositivi per la ricarica wireless seguono le specifiche dello standard Qi e quindi sono compatibili con iPhone 8. Tra di essi: Audi, BMW, Chrysler, Ford, Honda, Mercedes-Benz, PSA, Toyota (l’immagine d’apertura riporta una foto d’esempio di una vettura Toyota, non con un iPhone), Volkswagen, Volvo. Per quanto riguarda invece Buick, Cadillac, Chevrolet e GMC, alcuni modelli sono compatibili con la ricarica wireless di iPhone 8, altri dispongono di una implementazione della ricarica wireless che non risponde ai requisiti della certificazione Qi e pertanto non funzionano con iPhone 8. Rimandiamo alla già citata nota tecnica per la lista completa compilata da Apple.