Hp Reverb Virtual Reality Headset Professional Edition è il visore di realtà virtuale progettato per le esperienze immersive anche, e soprattutto, di lavoro.

La multinazionale con sede a Palo Alto ha presentato il prodotto in occasione di Hp Reinvent, grande evento internazionale per i partner.

Si tratta dunque di un headset per la realtà virtuale da utilizzare sia per il lavoro che per il tempo libero. Con una particolare attenzione, però, per l’utenza professionale. Offre un pannello con risoluzione da 2160 x 2160 per ciascun occhio e un field of view di 114 gradi.

Hp cita una stima secondo cui il segmento della realtà virtuale commerciale è destinato a crescere fino a 34 miliardi di dollari entro il 2022. Le aziende sono alla ricerca di un’esperienza di realtà virtuale che sia quanto più realistica possibile. Per poter aprire le porte a nuove opportunità di business nel product design, nel training e nella ingegnerizzazione.

È in questi scenari che ha il proprio target di riferimento un dispositivo come il nuovo Hp Reverb. Un prodotto che va ad arricchire il già ampio portafoglio di realtà virtuale di Hp. E nato in modo specifico per puntare a questo mercato professionale in crescita.

Hp Reverb, un headset per l’utenza professionale

Proprio per il target professionale del prodotto, Hp ha lavorato a stretto contatto con i clienti attivi in ambiti quali il product design, l'architettura, l'ingegneria, la formazione, l'assistenza sanitaria. Al fine di comprendere al meglio le loro esigenze, i loro insight e le sfide che si trovano ad affrontare ogni giorno.

Come parte di questo processo, nel progettare il dispositivo, Hp ha puntato a risolvere tre specifici punti deboli delle soluzioni di realtà virtuale. Vale a dire: innanzitutto assicurare un’eccellente qualità di visione, dall'alta risoluzione alla riduzione delle ripetute regolazioni della messa a fuoco. Poi, migliorare l’indossabilità e il comfort, specialmente nell'uso prolungato per i workflow più intensi. Infine, deployment e supporto indolori e senza problemi.

Hp Reverb è estremamente leggero e offre un'ottica riprogettata per aumentare lo "sweet spot" visivo. L’headset dispone anche di cuffie integrate con audio spaziale. E due microfoni compatibili con l’assistente smart accrescono l’esperienza immersiva e la collaborazione negli ambienti di realtà virtuale multiutente.

Il produttore ha inoltre reso semplice il deployment di Hp Reverb. L’headset integra il Bluetooth, con un controller di movimento pre-abbinato senza bisogno di configurazione. Supporta inoltre Windows Mixed Reality e Steam VR. Con l’inside-out tracking di Windows Mixed Reality il setup è ancora più semplice: basta collegare l’headset e avviare l'esperienza. Per gli ambienti multi-utente sono disponibili cuscini facciali rimovibili e lavabili.

La disponibilità di Hp Reverb Virtual Reality Headset Pro Edition è prevista per la fine aprile negli Stati Uniti, al prezzo di 649 dollari.

È prevista anche la disponibilità della versione Hp Reverb Virtual Reality Headset Consumer Edition, sempre da fine aprile e negli Stati Uniti, per 599 dollari.

Maggiori informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito Hp, a questo link.