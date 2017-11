Servono reti next-gen: il futuro del networking fra legacy e cloud

Riverbed Technology ha realizzato Future of Networking Global Survey 2017, un’indagine dedicata al futuro del networking che analizza l’impatto delle infrastrutture legacy e delle reti next-gen sull’adozione del cloud e sulla digital transformation.

La ricerca, svolta a livello mondiale, ha coinvolto 1.000 decision maker IT di nove paesi, evidenzia un forte consenso su come le infrastrutture legacy stiano bloccando le strategie cloud e digitali.

Quasi tutti i manager intervistati (97%) concordano che le infrastrutture di rete legacy avranno difficoltà a stare al passo delle costanti domande di reti cloud e ibride.

Il 92% afferma che la strategia cloud in atto all’interno delle rispettive aziende raggiungerà il massimo potenziale solo con una rete next-gen, e il 98% sostiene che una rete next-gen sia fondamentale per rispondere alle necessità di business e utenti.

La survey evidenza anche un attuale gap nell’adozione di tecnologie next-gen, come la SD-WAN (software-defined wide area network) che accelererà il cloud e la trasformazione digitale, ma il punto di svolta è vicino. Il 93% pianifica di migrare alla SD-WAN entro i prossimi quattro anni, oggi però solo il 4% è già all’opera.

Legacy, barriera per il digitale

Oggi i problemi di performance vissuti dalle aziende sono evidenti, il 58% afferma di affrontare difficoltà con le reti legate al cloud, causate nello specifico dalla loro infrastruttura legacy, almeno alcune volte al mese, mentre il 93% subisce un impatto almeno mensilmente.

L'85% ritiene serviranno molti anni per raggiungere il completo potenziale della trasformazione digitale, in parte a causa delle loro infrastrutture legacy. Questo gap tra esigenze di realizzazione e stato attuale di implementazione è sentito da aziende di settori verticali: finanziario, manifatturiero, retail, energy e utilities, comunicazione e media e servizi IT.

L’incapacità di queste reti di supportare applicazioni e workload basati su cloud e di fornire visibilità end-to-end delle loro performance e dell’impatto su utenti e clienti è considerata una sfida reale per ottenere successo nel cloud.

L’indagine rivela che i decision maker trovano frustrante gestire le limitazioni delle loro reti legacy esistenti e sarebbero disposti a sacrificarsi se ciò permettesse ai loro team di non spendere più così tanto tempo per adeguare le performance di rete.

Verso le reti next-gen

Per rispondere alle sfide digitali e di business è fondamentale spostarsi verso una rete next-gen software-defined. Le aziende stanno avviando una strategia focalizzata in modo completo o solo parziale sul cloud, ma c’è un evidente divario tra ciò che offre la loro attuale infrastruttura (basata su hardware) e ciò di cui hanno realmente bisogno per concretizzare i benefici del cloud.

Nell’indagine il 57% riconosce che ottenere l’agilità operativa sia importante per il successo di un’azienda moderna, così come le reti next-gen e le tecnologie che le supportano per raggiungere questo obiettivo. Gli ulteriori fattori che guidano la migrazione verso la tecnologia di networking next-generation sono:

56% – realizzare con successo le iniziative di digital transformation

55% – spostamento strategico verso il cloud e le reti ibride

51% – crescente domanda di mobilità

51% – aumento delle aspettative dei clienti e degli utenti

45% – supporto per dispositivi IoT

SD-WAN fondamentale

Nonostante esista un gap nell’adozione di tecnologia next-gen per supportare la trasformazione cloud e digitale, la situazione sta cambiando rapidamente. Il 98% dei decision maker sostiene che entro i prossimi due anni la tecnologia SD-WAN sarà fondamentale nelle reti next-gen per gestire ambienti cloud e ibridi.

Aggiornare le reti legacy e rafforzare il networking next-gen con tecnologie quali la SD-WAN avrà molti effetti positivi per le aziende: maggiore efficienza grazie a un utilizzo più efficace della banda (48%), incremento della produttività (47%), maggiori opportunità di espansione (46%), aumento dei ritorni (45%), agilità più elevata (44%) e miglioramento delle iniziative digitali (44%)

Solo il 4% oggi sta già beneficiando della SD-WAN, il 52% pianifica una migrazione entro due anni, il 93% entro quattro.

Gli intervistati vedono un’ampia gamma di benefici dell’SD-WAN:

Incremento delle performance applicative (44%)

Automazione di rete e capacità di stabilire priorità alle applicazioni (44%)

Connettività unificata sull’intera rete (43%)

Visibilità e monitoraggio di rete (42%)

Semplicità/facilità di gestione (42%)

Aumento della sicurezza di rete (42%)

Integrazione con la WAN optimization (40%)

Connessione cloud immediata con AWS e Azure (39%)

Riduzione dei costi (38%).