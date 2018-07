Reti di filiali distaccate, Citrix sposa la linea di Microsoft

Il lancio del nuovo servizio Azure Virtual Wan Service di Microsoft è supportato da Citrix SD-WAN, in una soluzione congiunta per migliorare l’esperienza d’uso, la produttività e automatizzare il deployment di reti presso filiali distaccate.

Citrix SD-WAN offre una serie di soluzioni di accesso complete a Microsoft Azure Virtual WAN Service, che tengono conto di tutte le applicazioni, adatte per ogni ufficio distaccato.

La soluzione di Citrix migliora la performance, riduce i costi di connettività e migliora la sicurezza di app e reti combinando in un’unica soluzione l’ottimizzazione di WAN, firewall, routing, analisi delle applicazioni e selezione del percorso in tempo reale e a livello di pacchetto.

Congiuntamente, Citrix SD-WAN e Microsoft Azure Virtual WAN possono essere implementate come un servizio stack SD-WAN completo.

Può essere utilizzato come SD-WAN self service oppure come servizio cloud gestito con automazione incorporate, che semplifica l’installazione di reti per piccoli punti vendita o per grandi filiali distaccate.

L’integrazione di Azure Resource Center e Citrix SD-WAN Center permette la condivisione automatica delle informazioni tra Azure e i dispositivi on-premise SD-WAN.

Permette una gestione coerente delle policy e offre analytics per l’utilizzo di link diretti. Inoltre, SD-WAN semplifica enormemente l’espasione di rete su larga scala con la clonazione di template.

Il grande network privato globale di Microsoft dentro Azure accelera la distribuzione di applicazioni e contenuto attraverso percorsi ottimizzati, con significativi miglioramenti dell’esperienza per l’utente e della produttività del workspace.

Dal punto di vista commerciale, Azure Virtual WAN può essere acquistata facilmente per la maggior parte degli utenti di cloud pubblico. Citrix SD-WAN può essere acquistata direttamente dai partner di canale di Citrix o dal marketplace di Azure con opzioni di licenza flessibili basate sulle esigenze di business e sulla dimensione delle reti. Citrix SD-WAN offre opzioni di iscrizione continuativa e supporto bring-your-own-license (BYOL)