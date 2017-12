Retail e dematerializzazione ambiti di investimento di TeamSystem

TeamSystem ha annunciato l’acquisizione da Twinlogix del ramo d’azienda Cassanova, che potenzia la propria offerta nel settore retail.

Cassanova è un software cloud che trasforma un tablet Android o iPad in un registratore di cassa semplice da usare e completo di tutte le funzionalità necessarie per gestire efficacemente negozi e ristoranti.

Cassanova è un software retail versatile dedicato a chi necessita di un sistema POS efficiente, semplice e personalizzabile. Grazie alla possibilità di utilizzo sia online che offline Cassanova si sposa anche con i franchising e catene con gestione centralizzata.

I punti di forza della soluzione retail sono un’interfaccia utente semplice, la possibilità di gestire listini e magazzino da qualsiasi dispositivo (come anche gli ordini ai tavoli e delle comande), il sistema di fidelizzazione basato su tessere o app, l’accettazione di tutti i tipi di pagamenti anche via POS e il monitoraggio in real time di tutte le statistiche dei punti vendita.

L’operazione permetterà a TeamSystem di continuare il percorso di rafforzamento della propria offerta mira a supportare aziende professionisti nel processo di trasformazione digitale ed entrare in un segmento in con grandi potenzialità come quello dei software per la gestione e automazione dei punti vendita retail.

Cassanova sarà completamente integrato con le soluzioni azienda del Gruppo quali Reviso e Agyo, oltre a rendere più semplice ed immediato il lavoro del commercialista tramite l’integrazione con Lynfa Studio.

TeamSystem ha anche annunciato l’acquisizione di un ramo d’azienda di Multimedia IT, già partner del Gruppo dal 1998 e specializzata nelle soluzioni per la gestione documentale e conservazione digitale.

L’operazione permetterà a TeamSystem di continuare il rafforzamento della propria offerta che mira a supportare le aziende e i professionisti nel loro processo di trasformazione digitale e di posizionarsi in maniera sempre più distintiva in un segmento in espansione come quello della dematerializzazione. Negli ultimi 10 anni Multimedia ha partecipato a numerosi progetti di dematerializzazione, portando per ciascuna PMI un risparmio nei costi di gestione.