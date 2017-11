Retail, parte la sfida delle connected vending machine

1177, Softec e Cisco hanno crearo un progetto supportato da Intesa Sanpaolo come partner finanziario, in cui i touchpoint fisici e digitali si integrano per dare un’unica digical customer experience con le vending machine connesse.

1177- Eleven Seventyseven, icon brand di Calze Ileana, dopo due anni di test di vendite con vending machine tradizionali a pagamento digitale si è affidato a Softec, Digital Platform Company del Gruppo Fullsix e a Cisco per il processo di digital transformation finalizzato a esplorare nuovi canali di distribuzione, vendita e pagamento digitale (con il Gruppo Intesa Sanpaolo).

Softec e 1777 hanno studiato una soluzione omnichannel, che permette a 1177 di conoscere i prospect e convertirli in clienti in tutte le fasi dell'acquisto, dall’engagement al customer service, fino al momento della vendita del prodotto.

Si tratta di un progetto di Retail 4.0 in cui il consumatore viene guidato nella scelta del prodotto da un commesso robotizzato, il social robot umanoide Pepper, che si interfaccia con una smart vending machine connessa a Internet.

L’integrazione tra la V-Machine e Pepper è abilitata da Orchestra, la piattaforma di IoT cloud-based proprietaria di Softec.

Catena di fornitura basata su IoT

Con piattaforma Orchestra, connessa attraverso piattaforma cloud Cisco Meraki, 1177 può monitorare i prodotti più venduti nelle diverse location, procedere a un riassortimento mirato dei prodotti, con il collegamento al magazzino, tracciare il flusso delle persone e garantire una manutenzione in tempo reale della vending machine.

La soluzione è integrata con la produzione, in ottica Impresa 4.0: le informazioni real time sugli acquisti permettono di pianificare la produzione, di pianificare centralmente campagne per specifiche location o periodi, cambiando in modo puntuale le promozioni e i prezzi sulle singole vending machine, o modificando l’offerta in base ai trend delle specifiche location.

La piattaforma è scalabile e permette di estendere il range dei servizi, integrando soluzioni come Remote Expert, per il dialogo con l’utente tramite la piattaforma Cisco Spark e video sorveglianza.

La Connected Vending Machine si presta a innovare l’esperienza di acquisto in vari settori di mercato, dal fashion al merchandising, dal food alla tecnologia, si integra con i sistemi di vendita dell'azienda e offre un servizio di wifi gratuito supportato da Cisco Meraki.

Grazie alla Legge di Bilancio del Piano Industria 4.0, la Vending Machine permette anche di beneficiare degli incentivi fiscali.