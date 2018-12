I report di Sisal sono dieci volte più veloci

Marketing, direzione IT e direzione strategica di Sisal si sono unite per una business intelligence più efficace e di reale valore per il business.

Durante un ampio processo di trasformazione digitale di Sisal, infatti, il dipartimento di Market Intelligence, con il supporto della Direzione Strategy e la collaborazione del dipartimento IT, ha manifestato l’esigenza di disporre di uno strumento avanzato a supporto delle analisi dei dati di business elaborati dal team e distribuiti al management aziendale.

L’introduzione di un nuovo sistema di Business intelligence, composto da strumenti integrati in grado di migliorare la fruibilità e l’analisi dei dati, aveva l’obiettivo di predisporre una piattaforma self service di advanced analytics per il management.

Attiva dal 1946 Sisal è stata la prima azienda italiana a operare nel settore del gioco come concessionario dello Stato. Ha oltre 45 mila punti vendita capillarmente distribuiti sul territorio nazionale, un sito internet e le applicazioni mobili dedicate.

Il sistema aveva la duplice finalità di consentire la creazione di report con processi automatizzati in modo da ridurre il tasso di errore e nello stesso tempo di consentire alle risorse del marketing strategico di concentrarsi su attività di analisi e supporto al business.

Dopo la realizzazione di un progetto in area Business Intelligence, Sisal si è ancora rivolto ad Avanade per la nuova esigenza, come spiega Stefano De Vita, Head of Market Intelligence di Sisal.

Report in cloud

La soluzione creata da Avanade è basata su Microsoft Power BI e supporta un processo automatico di raccolta ed integrazione dei dati aziendali e di fonti esterne.

La piattaforma consente al management aziendale di effettuare in autonomia pattern analysis e “What-If analysis” in modalità multidevice, cioà da pc e da mobile, con un profondo livello di dettaglio. Tutto avviene in sicurezza grazie alla soluzione Office 365 in cloud.

I dati consentono analisi consuntive e di trend del mercato, del business e dei prodotti/servizi dell’azienda.

Con questa nuova piattaforma di Business intelligence i principali benefici riguardano sia il team di market intelligence che chi usufruisce ed analizza i dati.

Il dipartimento di market intelligence di Sisal ha così ridotto il tempo dedicato alla predisposizione della reportistica da 10 giorni a 1 giorno.

Il management aziendale riesce così ad avere con maggiore tempestività i dati (praticamente appena disponibili dalle fonti), su una piattaforma sicura, sempre disponibile ed aggiornata, con la possibilità di effettuare analisi articolate self service sia di alto livello che di dettaglio.