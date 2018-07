Quando l’applicazione di reporting nasce in casa

Studio è una piattaforma creata da Toucan Toco per aiutare dipartimenti IT, system integrator integratori, consulenti a fornire applicazioni di reporting ai propri clienti, siano essi interni o esterni.

La piattaforma consente di creare applicazioni di reportistica in base alle esigenze delle figure operative e dei decision maker delle grandi aziende, senza dover scrivere codice. Tale autonomia è garantita da un’interfaccia intuitiva, che non richiede competenze da sviluppatore.

Studio è stata creata per aiutare gli esperti di dati a condividere la loro analisi facilmente con l’intera azienda. Grazie a questo rilascio, Toucan Toco intende democratizzare la creazione di applicazioni per la data visualisation e il reporting per le grandi aziende.

Attualmente, il dipartimento IT, i consulenti e gli integrator utilizzano strumenti complessi per rispondere in modo preciso alle richieste dei clienti. La mission di questi esperti di dati è quella di andare incontro alle esigenze di tutti all’interno dell’azienda, da chi ricopre ruoli operativi fino ai decision maker.

Gli strumenti di business intelligence oggi a disposizione, tuttavia, non danno loro la possibilità di condividere i risultati in modo semplice. Con i dati grezzi, attualmente è molto difficile riuscire ad agire concretamente. Oggi i dati e le informazioni devono essere facilmente comprensibili, così che tutti possano svolgere il loro lavoro al meglio.

Per dare la possibilità a consulenti e dipartimenti IT di ripristinare informazioni chiave sulle prestazioni delle grandi aziende, Toucan Toco ha creato Studio, una piattaforma che dà la possibilità a esperti e analisti di generare applicazioni di reportistica che raccontano business story per ogni individuo dell’azienda.

Le applicazioni di data storytelling di Toucan Toco consentono agli utenti finali di accedere ai loro dati tramite un’applicazione facile da usare, con lo stesso “look and feel” delle applicazioni di utilizzo personale.

Studio si connette a qualsiasi sistema informativo o file Excel e consente di creare grafici in semplicità. In tal modo la piattaforma dà autonomia ai data expert, in modo che possano offrire il miglior servizio ai loro clienti interni o esterni all’azienda.

La piattaforma consente loro di mettere in evidenza i performance indicator grazie a grafici animati. L’applicazione può immergersi nei dati e offrire visuali o livelli di dettagli diversi.

In questo modo dipartimenti IT o gli integrator rispondono alle esigenze di tutti nell’azienda, siano essi Marketing, HR, Sales, Finance o Top Management, con una singola piattaforma.

Le applicazioni sono completamente personalizzabili e possono evolversi in base alle esigenze degli utenti.

Secondo Toucan Toco il training per gestire il prodotto richiede solamente mezza giornata.