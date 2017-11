Register.it: la soluzione per le Pmi è nel cloud

Register.it ha rilasciato le sue nuove Soluzioni in Cloud, pensate per supportare sviluppatori WordPress, web agency e responsabili IT di Pmi nella scelta delle soluzioni più efficaci per gestire e proteggere dati e processi.

Tra le preoccupazioni delle PMI ci sono infatti il dover scegliere più infrastrutture IT per rispondere a tutte le esigenze d'azienda, e il conseguente timore di di non essere in grado di configurare correttamente sistemi complessi e quella di incorrere in problematiche di protezione dei dati.

Come ci ha spiegato il Cloud Services director di Register.it. Marco Chiaverini, «aiutiamo il professionista a fare la trasformazione digitale. Forniamo una soluzione completa, chiavi in mano, che elimina i tecnicismi. Ci assumiamo la funzione di system integrator e di system administrator».

Con oltre 400 professionisti di cui alcuni sviluppatori, un datacenter in UK e vari datacenter secondari in Italia in colocation, Register.it «punta a semplificare la complessità tecnologica e a fornire una soluzione completa la cui offerta commerciale è inferiore del 20% rispetto all'acquisto dei prodotti singolarmente».

Le Soluzioni in Cloud sono basate su completezza, semplicità e sicurezza, studiate in collaborazione con Plesk e Symantec e basate sullo standard di WordPress Toolkit.

Corrado Tedeschi Editore, conosciuto per le pubblicazioni di enigmistica, ha ricevuto il premio innovazione SMAU 2017 perché ha saputo innovare la propria tradizione editoriale su web: ha realizzato il passaggio su Register.it implementando una soluzione digitale che ha permesso di incrementare il business (+20% medio delle vendite annuo sull’anno), portando alla necessità di avere un server dedicato per ottenere il massimo delle prestazioni e della sicurezza.

In questa direzione Register.it da sempre sviluppa tecnologie all'avanguardia per garantire un utilizzo del web sicuro ed efficace e rilascia importanti feature e sviluppi per garantire una risposta puntuale alle barriere delle PMI verso il digitale.

Con Plesk Onyx le soluzioni cloud aumentano ulteriormente il livello di gestione autonoma da parte dell'impresa tramite un’interfaccia web intuitiva, ricca di strumenti e di plugin aggiuntivi e infine, terza novità importante, la sicurezza dei dati e degli utenti cresce grazie ai certificati SSL di Symantec.

Con WordPress Toolkit preinstallato gli sviluppatori possono usufruire di un panello unico per gestire da una sola interfaccia installazioni, aggiornamenti, plugin,ambienti di test e sviluppo, oltre che clonare un sito WordPress.

Le web agency possono trovare la soluzione per portare l'intero portafoglio clienti su unica piattaforma personalizzata da cui amministrarli, mente i responsabili IT possono portare sul cloud tutte le infrastrutture e gestirle direttamente dallo smartphone in totale sicurezza.