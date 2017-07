Register.it lancia il servizio SPID

A oggi sono 1.500.000 gli italiani che si sono dotati di un’identità digitale SPID.

Per aumentarne il numero Register.it ha creato SpidItalia, servizio di identità digitale autorizzato da AGID a fornire le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) a cittadini e imprese e consentire un accesso semplice e unitario ai servizi in rete.

Direttamente dal sito di Register è possibile attivare in maniera guidata il servizio SpidItalia, e iniziare a usufruire dei vantaggi di uno sportello digitale aperto sulla Pubblica Amministrazione, raggiungibile con un'unica Identità Digitale in ogni momento e utilizzabile da tutti i dispositivi: computer, tablet e smartphone.

Per supportare gli utenti a comprendere meglio il servizio, le sue opportunità e vantaggi e aiutarli a richiederlo, Register.it ha creato un sito che, insieme alle guide, i tutorial e altri contenuti di supporto, è una vera e propria guida al mondo dell’identità digitale.

Da questo momento chiunque vorrà ottenere un’identità digitale per accedere al mondo SPID potrà fare richiesta direttamente a Register.it che, dopo aver verificato i dati del richiedente, emetterà l’identità digitale rilasciando le credenziali, una semplice coppia di utente e password.

Per il cittadino il servizio offerto da Register.it è completamente gratuito e consente di gestire in totale sicurezza direttamente dallo smartphone operazioni che normalmente richiederebbero tempo, code e spostamenti, come l’iscrizione a scuola, l’accesso all’INPS oppure al 730.

Per le aziende e liberi professionisti con partita IVA, è previsto un costo annuale che consente di avere un PIN unico per portare la Pubblica Amministrazione dentro l’ufficio, utilizzando in modo diretto e veloce per esempio INPS, INAIL, SUAP e servizi di pagamento tributi.

Semplice, sicuro e veloce sono i tre benefici chiave che sintetizzano il valore aggiunto della soluzone SPID offerta da Register.it, un servizio che consente con facilità di effettuare prenotazioni sanitarie, pratiche d'impresa e iscrizioni scolastiche, garantendo massima privacy. I servizi SPID accessibili delle Pubbliche Amministrazioni Nazionali, Regionali e Comunali sono in continuo aumento, per permettere di sbrigare in modo comodo e facile pratiche come cambiare il medico di famiglia o modificare domicilio o residenza e ottenere documenti.