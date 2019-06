Register.it e rankingCoach hanno avviato una partnership per sostenere la visibilità online delle piccole imprese e degli imprenditori. Il provider di soluzioni per la presenza in Rete e la società specializzata in marketing online e Seo, hanno infatti approntato, in collaborazione, uno strumento che aiuta i clienti a ottimizzare la propria attività su Internet.

Il nuovo servizio è attivabile attraverso Register.it e costa 4,90 euro al mese. Esso consente di ottimizzare la presenza online della propria azienda con rankingCoach, semplicemente seguendo i consigli del coach virtuale, attraverso i compiti assegnati.

rankingCoach analizza la posizione del sito web nei motori di ricerca, identifica le parole chiave più rilevanti per il mercato specifico, suggerisce compiti per apportare miglioramenti, confronta i risultati con i principali concorrenti e fornisce report dettagliati sulla posizione raggiunta.

Questa guida, assicura Register.it, attraverso i video tutorial guida passo dopo passo le piccole imprese e gli imprenditori nel migliorare la loro visibilità online, anche senza specifiche competenze di web marketing.

Questa collaborazione tra le due società non si limita a Register.it nel nostro Paese: dopo il lancio del servizio in Italia, infatti, rankingCoach fornirà la sua soluzione Do-It-Yourself SEO anche ad altre cinque società del Gruppo Register: Nominalia Spain, Amen.pt, Amen.fr, Names.co.uk e Register365 Ireland.

Aumentare la visibilità web, con Register.it

Il nuovo servizio rankingCoach di Regster.it parte innanzitutto con l’effettuare una disamina dello stato attuale del sito, che serve per determinare il percorso di ottimizzazione e per poter poi analizzare i progressi che arriveranno con il tempo.

A quel punto sarà possibile apportare gli aggiustamenti che occorrono alla ottimizzazione: questi vengono guidati dai consigli del coach virtuale e sono personalizzati sulla base della tipologia del sito dell’azienda e rispetto ai competitor nel settore.

Attraverso l’iterazione di monitoraggio e ottimizzazione, con il tempo si ottiene il risultato di migliorare il posizionamento del proprio sito sui motori di ricerca. Inoltre, gli imprenditori prenderanno dimestichezza con le strategie che servono a migliorare la visibilità online del proprio sito.

L’interfaccia dinamica del servizio suggerisce le keyword più ricercate tra quelle della categoria del proprio sito web, in modo da aiutare nella scelta di quelle più utili per aumentare la visibilità. Inoltre il servizio offre informazioni sulla presenza e sul posizionamento del sito sui principali search engine e social network. I grafici e gli aggiornamenti periodici consentono di monitorare i progressi nel tempo.

Maggiori informazioni sono disponibili su Register.it, a questo link.