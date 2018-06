Red Hat rilascia Fuse 7 e amplia l’offerta iPaaS

Red Hat ha annunciato la disponibilità di Red Hat Fuse 7, nuova major release della sua soluzione di integrazione, distribuita e nativa per il cloud. Contestualmente ha presentato una nuova offerta di integrazione Platform-as-a-Service (iPaas), chiamata Fuse Online.

Con Fuse 7 Red Hat estende in modo nativo le funzionalità di integrazione alla piattaforma Kubernetes, Red Hat OpenShift Container Platform.

Fuse offre una soluzione unificata per creare, estendere e implementare servizi di integrazione containerizzata su ambienti hybrid cloud.

Con l’offerta iPaaS, Fuse consente a utenti differenti, come esperti di integrazione, sviluppatori di applicazioni e integratori singoli non-tecnici, di partecipare in modo indipendente al processo di integrazione utilizzando una singola piattaforma, mantenendo la conformità ai processi e alla governance corporate.

La versione più recente introduce un’interfaccia grafica browser-based con funzionalità drag-and-drop low-code, che permette sia agli utenti business che agli sviluppatori di integrare più rapidamente applicazioni e servizi, usando oltre 200 connettori e componenti predefiniti.

Gli elementi sono basati su Apache Camel e comprendono più di 50 nuovi connettori per big data, servizi cloud e endpoint SaaS, che le organizzazioni possono adattare e dimensionare per sistemi legacy, API, dispositivi IoT e applicazioni cloud-native. I clienti possono anche estendere servizi e integrazioni per consentirne l’utilizzo da parte di partner e fornitori indipendenti.

Sfruttando le funzionalità di Red Hat OpenShift Container Platform, Fuse offre una maggiore produttività e gestibilità in ambienti cloud privati, pubblici o ibridi. Questa esperienza nativamente basata su OpenShift consente portabilità di servizi e integrazioni su diversi ambienti runtime e permette a utenti differenti di operare in modo più collaborativo.

Fuse può essere implementato assieme a Red Hat 3scale API Management per aggiungere funzionalità di sicurezza, monetizzazione, limitazione di banda e community ai servizi creati con Fuse o in altro modo.

Insieme a OpenShift Container Platform, Fuse e 3scale API Management rappresentano la base dell’architettura di integrazione agile di Red Hat.

Rilasciato a maggio, 3scale API Management 2.2 ha introdotto nuovi strumenti per la configurazione grafica delle policy, la loro estensione e condivisione, e ha esteso il supporto TLS, allo scopo di rendere più semplice agli utenti business implementare i programmi API delle loro organizzazioni.

Red Hat Fuse 7 è già disponibile per il download ai membri della Red Hat Developer community.