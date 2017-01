Realtà aumentata Google Tango nel visualizzatore 3D di Bmw

Auto virtuali visualizzabili a grandezza naturale ovunque. È quanto consente di ottenere Bmw Visualiser, app di realtà aumentata messa a punto per le autovetture della serie i di Bmw da Accenture utilizzando la tecnologia Tango di Google, già implementata sugli smartphone Phab 2 Pro di Lenovo e sugli ZenFone AR di Asus.

Annunciata in occasione del recente CES di Las Vegas, la nuova app realizzata per essere conforme alle line guida di Bmw per l’interfaccia utente e pensata per aggiungere facilmente futuri modelli utilizzando file CAD 3-d, offre agli utenti un’esperienza immersiva per visualizzare in modalità virtuale foto realistiche e a grandezza naturale delle Bmw i3 e i8 con opzioni di personalizzazione per gli esterni e gli interni.

Tramite dispositivo mobile e l’app di Accenture gli utenti interessati possono visualizzare una Bmw serie i virtuale a grandezza naturale, girarle intorno, guardare internamente e decidere su una varietà di opzioni: dal modello al colore della vernice, fino alla tipologia di ruote preferita. Possono, inoltre, aprire le porte per visualizzare interni dettagliati e realistici ed entrare nell’abitacolo per cambiare i colori della tappezzeria e il cruscotto toccando lo schermo del dispositivo. È, persino, possibile ascoltare i programmi radio, accendere il motore e le luci dell’autovettura, come se ci si trovasse in auto davvero.

Rivoluzione nell’esperienza di acquisto delle auto Bmw

Bmw Visualiser App usa, infatti, diverse caratteristiche di Tango, quali la tecnologia sensoriale, il tracciamento del movimento, l’area learning e la percezione della profondità per generare una vera e propria interazione virtuale.

In questo modo, indipendentemente dal luogo in cui si trova, dopo aver utilizzato l’app per configurare l’automobile ideale il cliente può salvare le preferenze sulle opzioni e inviarle al concessionario per poi effettuare ulteriori cambiamenti prima dell’acquisto finale. L’app consente, inoltre, all’utente di fotografare la schermata e di condividere la sua configurazione preferita con altri punti vendita Bmw, sui social media, via email o utilizzando QR code.

Interazione commerciale a un passo dalla realtà

Tra i primi a sostenere l’integrazione strategica di Tango nel processo di vendita della casa automobilistica tedesca per promuovere l’uso del digitale nell’ambito delle proprie attività commerciali, Accenture ha già annunciato che l’app realizzata sarà disponibile anche nel Google Play Store per consentire ai consumatori di scaricarla e configurare le auto dove e quando vogliono.

In tal senso, lo strumento di Accenture abilitato dalla tecnologia Tango, sarà oggetto di numerosi progetti pilota presso diversi concessionari Bmw intenzionati a offrire rivoluzionarie modalità di scelta delle auto ai propri clienti, grazie a un processo più interattivo.

La tecnologia Tango alla base della nuova app permette, infatti, ai dispositivi mobili di muoversi nel mondo fisico come si muove un essere umano e comporta, di fatto, un nuovo tipo di percezione dello spazio per i dispositivi Android abilitati alla tecnologia Google, in quanto aggiunge la visualizzazione avanzata al computer, l’elaborazione delle immagini e speciali sensori di visualizzazione.

Un device mobile abilitato alla tecnologia Tango mappa, infatti, l’ambiente circostante a 360°, con il risultato che, quando si muove, il dispositivo stesso naviga e visualizza l’ambiente nella sua mutevolezza proprio come farebbe una persona. Poiché è visualizzata mediante il dispositivo, l’auto virtuale si muove in relazione al movimento dell’utente rendendo, di fatto, la realtà aumentata uno strumento dalle potenzialità enormi nella vendita al dettaglio. Non solo delle automobili.