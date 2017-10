Cybersecurity, arriva il ransomware Bad Rabbit. Come fermarlo

Bad Rabbit, un attacco ransomware che si pensa essere una nuova variante di Petya, ha colpito ieri sera una serie di organizzazioni in Russia e in Ucraina.

I ricercatori di cybersecurity di Eset sono tra coloro che stanno controllanto l'attacco e hanno identificato il ransomware che crittografa alcuni computer come Diskcoder.D - una nuova variante del ransomware conosciuta anche come Petya, una forma particolarmente insidiosa di malware di crittografia dei file che ha colpito le organizzazioni di tutto il mondo lo scorso mese di giugno.

Secondo alcuni ricercatori di Eset il ransomware potrebbe essere stato diffuso da un falso aggiornamento Flash utilizzando EternalBlue, lo stesso exploit NSA che ha aiutato la diffusione di WannaCry e Petya.

EternalBlue sfrutta una versione del protocollo di rete di Windows Server Message Block (SMB) per diffondersi attraverso le reti.

Bad Rabbit utilizza anche lo strumento Mimikatz come trojan per estrarre credenziali dai sistemi interessati.

I ricercatori di Kaspersky Lab dicono che con il ransomware Bad Rabbi; le vittime vengono inviate a una pagina con lo stesso titolo su Tor per pagare un riscatto di 0,05 Bitcoin (286 dollari) per ottenere l'accesso ai propri file. La nota dispone anche di un timer che conteggia poco più di 40 ore.

I ricercatori notano inoltre che Bad Rabbit utilizza i metodi di attacco simili all'attacco di giugno di Petya, ma non hanno ancora confermato un legame con l'attacco precedente, o se ha la capacità di diffondersi ampiamente.

Come fermare Bad Rabbit

Vari fornitori di sicurezza dicono che i loro prodotti proteggono da Bad Rabbit.

Per coloro che vogliono essere sicuri di non essere potenzialmente vittime dell'attacco, Kaspersky Lab suggerisce che gli utenti possono bloccare l'esecuzione dei file

c:\windows\infpub.dat

C:\Windows\cscc.dat

al fine di prevenire l'infezione.

Anche Sophos sta monitorando gli sviluppi dell’attacco. Chester Wisniewski, principal research scientist di Sophos ha osservato che “Era solo questione di tempo prima che qualcuno sfruttasse le idee alla base di WannaCry e NotPetya per colpire di nuovo. Il ransomware chiamato Bad Rabbit colpisce attraverso un fake Adobe Flash Player installer.Ciò che rende questo malware così pericoloso rispetto ad un qualunque ransomware, è la velocità con cui si propaga attraverso allegati di email o plugin web vulnerabili. I primi indizi fanno pensare che contenga lo stesso strumento di password stealing di NotPetya, consentendo così di paralizzare qualunque azienda in pochissimo tempo”. Al momento, Sophos Anti Virus rileva questa variazione come Troj/Ransom-ERK.

Come difendersi? I consigli di Sophos:

Tenere aggiornati i software scaricando le ultime patch .

. Effettuare backup regolarmente e prevedere un backup non collegato alla rete. Ci sono una dozzina di modi in cui un ransomware può cancellare i dati in pochi secondi, come in caso di incendio, furto del device o perfino cancellazione accidentale

Cifrare il backup per evitare che finisca in mani sbagliate.

Solo una difesa a più strati può garantire reale protezione soluzione. I criminali cercano costantemente di trovare le falle nei prodotti di sicurezza, aggiungendo più livelli di protezione si rende la probabilità di attacco più bassa.

Scaricare la versione gratuita di Sophos Intercept X, per gli utenti domestici, registrarsi alla versione gratuita di Sophos Home Premium Beta, che previene il ransomware bloccando l’encryption non autorizzata dei file.