Stefania Bartolozzi nuovo responsabile marketing e comunicazione

Quest Software Italia, società che sviluppa prodotti per la gestione di database, applicazioni e infrastrutture Windows, ha nominato Stefania Bartolozzi responsabile marketing e comunicazione. La manager ha iniziato la carriera come Assistant account presso l'agenzia Advisor Comunicazione e Servizi, successivamente è passata in Sagit con il ruolo di Assistant product manager. Prima di approdare in Quest Software, Bartolozzi è stata Marketing e Communication manager di Bludis e Comdata, società che fanno parte dello stesso gruppo.