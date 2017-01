Massari (Avnet TS): analytics atout per la distribuzione

1 Parte dal Cloud la trasformazione del business

Nel 2017 la forte crescita del cloud come piattaforma per l’innovazione creerà nuove modalità per il supporto della conoscenza nel mercato. È, infatti, indubbio come, nel 2016, si sia assistito a una crescente adozione e fiducia nella tecnologia cloud, in un ordine di grandezza di gran lunga maggiore rispetto agli anni precedenti. Le modalità con cui questa scelta è avvenuta riguarda sia le startup, che nel cloud sono nate beneficiando della mobilità e del basso rischio di investimento connesso all’adozione della nuvola, sia le grandi organizzazioni che sfruttano i nuovi approcci alla connettività B2b semplificando l’operatività e la collaborazione tra aziende.

A prescindere dalla loro dimensione, le imprese hanno bisogno del cloud per mantenersi agili e flessibili nella gestione della domanda garantendo al contempo la continua disponibilità del servizio e l’accesso facilitato attraverso qualsiasi device. Sempre il cloud è, poi, destinato a diventare un abilitatore per nuove soluzioni di sicurezza, specie ora che sul Vecchio Continente la European General Data Protection Regulation che verrà adottata nel maggio del 2018 sta mettendo le organizzazioni sotto pressione per garantire la sicurezza dei dati raccolti.

Le imprese che vogliono convertirsi rapidamente al cloud per esternalizzare queste responsabilità trarranno vantaggi da una migliore qualità dell’infrastruttura It fornita da aziende con un focus e un mandato ben definito in merito alla sicurezza dei dati nel cloud. Questo ridurrà drasticamente le spese per capitale consentendo alle aziende di investire in prodotti e servizi per la sicurezza delle loro reti It locali.