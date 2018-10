QuarkXPress 2018, il software professionale di impaginazione e progettazione grafica, è ora disponibile sul Mac App Store. QuarkXPress 2018 Pro è acquistabile a un prezzo speciale introduttivo di 329,99 euro, con il 25% di sconto. Questa offerta con prezzo introduttivo sul Mac App Store termina il 18 novembre 2018.

L’opzione del Mac App Store va ad aggiungersi alla lista dei modi in cui è possibile acquistare QuarkXPress. L’azienda ha predisposto una pagina di FAQ con le differenze tra QuarkXPress 2018 e QuarkXPress 2018 Pro. Cioè tra la versione venduta direttamente e tramite rivenditori, e quella venduta tramite il Mac App Store.

Caratteristiche di QuarkXPress 2018 Pro

QuarkXPress 2018 Pro offre una serie di potenti funzionalità per le attività di stampa e design digitale professionali. Consente di convertire qualsiasi file PDF e di copiare e incollare oggetti da InDesign e Illustrator. Così come grafici da Excel e altri elementi ancora, in oggetti QuarkXPress modificabili.

Permette di convertire documenti IDML di InDesign direttamente nel formato QuarkXPress. Offre controlli di facile accesso e utilizzo per i font OpenType. Supporta inoltre i color font nella stampa e nei PDF e output digitali.

Con QuarkXPress 2018 Pro è possibile creare app illimitate per iOS, Android e web direttamente dal desktop, senza costi aggiuntivi. Il software integra in un'unica applicazione il layout della pagina combinato con funzioni tipografiche high-end e di disegno vettoriale.

Si integra inoltre con altre app professionali. Consente di convertire file PDF, Illustrator ed EPS in oggetti QuarkXPress nativi. Così come di importare testo, immagini e collegamenti ipertestuali da Microsoft Word. Oppure importare tabelle e grafici da Microsoft Excel, e importare e regolare file di Adobe Photoshop e Illustrator.

Compatibilità con macOS Mojave e altre novità

L’aggiornamento di ottobre per QuarkXPress 2018 introduce ufficialmente il supporto per il nuovo sistema operativo del Mac, macOS Mojave. Inoltre, ora l’applicazione supporta l'aggiornamento di Windows 10 ottobre 2018 e introduce funzionalità aggiuntive.

Il nuovo aggiornamento gratuito risolve problemi noti e aumenta notevolmente le prestazioni su macOS e Windows 10. Vi si trovano anche funzionalità aggiuntive richieste dagli utenti.

Migliora il multi-threading su macOS e Windows mediante l’Asynchronous Image Rendering per aumentare la reattività dei documenti QuarkXPress. L’Automatic Fit & Fill mantiene le immagini aggiustate automaticamente al box se questo viene ridimensionato.

Sono presenti ulteriori funzionalità JavaScript, per automatizzare QuarkXPress. Nelle pubblicazioni HTML5 avanzate, il testo con ombre esterne viene esportato in testo live (per consentire la ricerca completa). Sono migliorati lo score dell'accessibilità e il rendering delle pagine, che è ora ancora più veloce.

Per quanto riguarda l’esperienza d’uso su macOS Mojave, viene introdotto un tema scuro per la funzionalità Dark Mode. Sono state inoltre potenziate le funzionalità Unicode e introdotto il supporto per Unicode 10, e altro ancora.

Maggiori informazioni sono disponibili sulle pagine del prodotto, a questo indirizzo.