Quando l’IT non va: quali sono i segnali che il Cio deve cogliere

A volte nel reparto IT c’è qualcosa che non va e il problema deve essere affrontato in fretta. Non avviene tutto all’improvviso ma ci sono segnali che bisogna essere in grado di cogliere.

La rete è improvvisamente capricciosa, si capisce che c’è qualcosa che non va, problemi semplici stanno prendendo più tempo per essere risolti e alcune cose si continuano a guastare. Ogni rilascio dil codice è seguito da una ondata di bug. Segnali evidenti che la situazione sta sfuggendo di mano. Ma ce ne sono altri da osservare con attenzione. Vediamoli

Quando gli utenti smettono di lamentarsi

Avere meno reclami potrebbe essere una buona cosa. Ma probabilmente non è così. Un minor numero di reclami spesso significa che gli utenti hanno rinunciato alla speranza di ottenere una soluzione ai loro problemi e questo può portare a ogni sorta di conseguenze negative. È possibile che la comunità di utenti abbia perso fiducia in quel gruppo IT. Il passo successivo è la crescente diffusione della shadow IT, meccanismi alternativi di supporto all'utente. Il fai date però è pericoloso. Il trucco è stabilire è controllare la quantità di reclami e prestare molta attenzione se quel numero cambia improvvisamente.

Si continua a risolvere gli stessi problemi

Raramente è un solo fallimento a mettere in ginocchio il team IT di un'organizzazione; più spesso è l'accumulo sottile e inesorabile del debito tecnico. Interruzioni minori ma inspiegabili, attività semplici che richiedono sempre più tempo per essere completate, molte possono essere le situazioni.

Una certa quantità di inefficienza è insita in qualsiasi organizzazione, ma quando gli stessi sistemi continuano a rompersi, e nessuno prende misure proattive per impedire che si verifichi, crea un buco che è incredibilmente difficile da superare. Il risultato è di solito il burnout dei dipendenti e alti livelli di logoramento. La soluzione migliore è quella di abbandonare i vecchi sistemi che danno problemi e andare sulle novità.

Si distribuisce troppo codice

Quando si spediscono enormi pezzi di codice, si aumentano di gran lunga le probabilità che qualcosa vada storto e si rischia un effetto cascata che può abbattere l' intero sistema. È meglio spedire piccole quantità di codice con relativamente poche modifiche, e spedirle più frequentemente.

A Linkedin, per esempio, spediscono costantemente piccoli frammenti di codice. Il social network per i professionisti si assicura contro i guasti imprevisti del sistema simulandoli deliberatamente. Lo scorso novembre, il sito ha lanciato il suo framework LinkedOut, che permette agli ingegneri di innescare artificialmente i guasti in un'applicazione per vedere come viene poi gestita. Una volta al giorno, LinkedIn costringe anche uno dei suoi data center primari al failover, solo per assicurarsi di essere in grado di gestire un vero disastro.

I dipendenti smettono di avere nuove idee

Quando sfidate la squadra ad affrontare problemi difficili o trovare nuove strategie e tutto quello che senti è un vago rumore di sottofondo, è il segnale che avete un problema. Se i manager e gli utenti stanno arrivando al Cio con idee e proposte di soluzioni entusiastiche, quel manager sta facendo un ottimo lavoro di leadership e gestione. Quando gli utenti abbandonano l'approccio con nuove idee, o hanno perso fiducia nel loro cio, allora potrebbe anche significare che il manager non ha incoraggiato una cultura della collaborazione e della sperimentazione.

Il team soffre di stanchezza da allerta

I responsabili IT sanno di dover costantemente monitorare in tempo reale i sistemi aziendali critici. Ma avere troppi allarmi è quasi come non averne affatto. Ci sono due problemi potenzialmente gravi di stanchezza da allerta. Uno è che i responsabili IT alla fine ignorano gli allarmi rumorosi, anche quelli potenzialmente gravi. L'altro è il burnout. La chiave è essere proattivi, usando le metriche come segni di allarme precoce prima che i problemi comincino a colpire gli utenti.

La lista cc:

Per la gestione dell’IT nessuna notizia non è sicuramente una buona notizia. Se non si dispone di informazioni su importanti decisioni gestionali o sulla partecipazione a sessioni di strategia a livello C, si ha un problema. Non essere alle riunioni dei vertici dirigenziali di alto livello è un segno chiave che si è stati disintermediati e non si è più rilevanti per l' azienda. Qualche colpa va ai responsabili IT che non si rendono conto che, per ottenere rispetto dal management, hanno bisogno di inquadrare i problemi tecnologici in termini di risultati di business. Non si può infatti limitarsi a dire: "Abbiamo bisogno di nuovi router perché la rete è lenta", o richieste simili. Bisogna essere anche capaci di dire che ricostruire il database ogni notte può avere costi importanti. Così vi ascolteranno.