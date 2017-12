Qualcomm, ZTE e Wind Tre sperimentano il 5G a 3.7 GHz in Italia

Qualcomm Technologies, ZTE e Wind Tre condurranno test di interoperabilità e un piano di sperimentazione sul campo, basato sulle specifiche 5G New Radio (NR), sviluppate dal 3GPP.

I test serviranno a certificare l'esperienza utente dei servizi e delle tecnologie 5G, per permettere in tempi brevi il lancio di reti commerciali basate su infrastrutture e dispositivi compatibili con lo standard 5G NR.

La sperimentazione sarà condotta nella banda di frequenza 3.7 GHz e utilizzerà tecnologie avanzate per raggiungere velocità di trasmissione pari a diversi Gigabit al secondo, una latenza inferiore e una maggiore affidabilità.

La tecnologia sarà fondamentale per rispondere alla domanda da parte dei clienti di una migliore esperienza d’uso della banda larga mobile e, allo stesso tempo, consentirà di porre le basi per le esigenze di servizi in diversi ambiti, come Smart City, Connected Car, e-health, Smart Energy e Industria 4.0.

Il progetto utilizzerà gli apparati di ZTE, che comunicano su interfacce radio con dispositivi-prototipo sviluppati da Qualcomm Technologies, sulla base delle linee guida di Wind Tre.

Le dichiarazioni di Qualcomm, Wind Tre e ZTE

“Qualcomm Technologies è impegnata a rispondere alle sempre più elevate esigenze di connettività nella larga banda Mobile per i nuovi casi di esperienza interattiva degli utenti e stiamo già osservando il bisogno di portare le tecnologie 5G NR nei device a livello globale, il prima possibile”, ha detto Roberto Di Pietro, Vice President Business Development di Qualcomm Europe Inc.

“Per Wind Tre la sperimentazione 5G è una grande opportunità di co-innovation, per testare le nuove architetture tecnologiche, i nuovi modelli di business e la customer experience dei servizi di quinta generazione”, ha commentato Benoit Hanssen, CTO di Wind Tre.

"ZTE ha sempre mantenuto il posizionamento di leader nello sviluppo della tecnologia di verifica 5G e nello sviluppo product-based. Abbiamo lanciato un’intera gamma di prodotti 5G ad alta e bassa frequenza e di soluzioni complete. In aggiunta, ZTE sta sviluppando una serie di chiavi tecnologiche, soluzioni e modelli di network e partner industriali. Una serie dettagliata di test sul campo ci aiuta a perseguire lo scopo di voler diventare il primo rivenditore di attrezzatura e soluzioni per il 5G scoprendo, risolvendo potenziali problemi prima del massimo uso commerciale del 5G", ha detto Bai Yanmin, general manager dei prodotti ZTE TDD&5G.