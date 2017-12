Prova prodotto: QNAP TS-431P2 e QTS 4.3.4

L’hardware

Il TS-431P2 ad alte prestazioni per applicazioni domestiche e piccoli uffici. Dotato di processore Alpine AL-314 1,7 GHz Cortex-A15 a quattro core e 4 GB di memoria RAM (i modelli sono disponibili con tagli da un minimo di 1 GB fino a 8 GB), ha 4 vani in cui si possono installare altrettanti dischi fissi; completano le caratteristiche tecniche due porte di rete, utili per poter bilanciare il carico e avere soluzioni di backup in caso una connessione non funzioni, due porte USB sul retro e una porta USB ad accesso rapido sul frontale.

Anche se per antonomasia i NAS non brillano per scelte particolarmente innovative di design, l’estetica del TS-431P2 è piuttosto curata: di colore bianco, di fronte si presenta come un parallelepipedo a faccia quadrata, con i contorni arrotondati e una striscia argentata sulla sinistra dove sono presenti alcuni led di indicazione di stato le luci e i tasti di controllo. Il retro è caratterizzato da un’ampia griglia per l’aria spinta all’esterno da una ventola di generose dimensioni, che per fortuna è molto silenziosa.

Il processore è in architettura ARM, realizzato da Annapurna Labs, una società israeliana di proprietà di Amazon che produce i processori in primo luogo proprio per i servizi AWS (Amazon Web Services). Unitamente a un motore di crittografia accelerato hardware e al supporto per le cache su dischi a stato solido, l’hardware riesce a mantenere elevate caratteristiche di lettura e scrittura dai dischi anche quando si applica la crittografia NAS AES da 256-bit a tutto il volume logico; si parla di velocità in lettura pari a 220 MB/s con i dischi cifrati contro 221 MB/s nell’utilizzo “non sicuro”.