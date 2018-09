Anche in ambito domestico crescono sempre più le funzionalità e potenzialità dei NAS, come testimonia questo QNAP TS-251B. Si tratta di un NAS multimediale 2-bay indicato dal produttore per l’utilizzo in casa, per utenti privati e SoHo. Il NAS è dotato di interessanti caratteristiche di streaming e di espandibilità.

Dal punto di vista hardware, il nuovo NAS QNAP TS-251B è potenziato da un processore Intel J3355 dual-core. Di supporto alle attività multimediali abbiamo a disposizione transcodifica in tempo reale e riproduzione 4K, e output HDMI.

Interessante, soprattutto in un dispositivo per uso domestico, la disponibilità di uno slot PCIe per l'espansione della funzionalità di base. Lo stesso produttore sottolinea come il nuovo modello sia il primo NAS QNAP della categoria home a offrire tale opzione. Un’opzione che consente all’utente di espandere le funzionalità e migliorare le prestazioni del NAS.

QNAP TS-251B, il NAS espandibile per la casa

È ad esempio possibile installare una scheda per aggiungere la cache M.2 SSD e la connettività 10GbE. Oppure aggiungere un adattatore wireless compatibile per ampliare all’ambiente wireless l'archiviazione e lo streaming. Oppure estendere ulteriormente il numero di porte USB del NAS mediante una scheda apposita.

All’interno, come dicevamo, pulsa un processore 14nm Intel Celeron J3355 dual-core 2.0 GHz (in grado di raggiungere 2.5 GHz). Il NAS dispone inoltre di 2 GB o 4 GB RAM DDR3L espandibili fino a 8 GB. È equipaggiato con una singola porta LAN Gigabit ed è in grado di supportare unità SATA 6Gb/s.

Come di tradizione per i NAS QNAP, c’è a disposizione un'ampia gamma di applicazioni multimediali e di produttività. Oltre alle funzionalità avanzate integrate nel sistema operativo QTS. Tra le app utilizzabile c’è ad esempio IFTTT Agent, per integrare il servizio di automazione If This Then That.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del produttore.